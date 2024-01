Exmilitar acosó a otra periodista de Noticias Caracol: "Estaba sentado al lado mío en Transmilenio"

Alfredo Navas Alvis, un exmilitar que estuvo 20 años en el Ejército y llegó al grado de sargento viceprimero, fue denunciado por la presentadora Alejandra Murgas, a quien hace aproximadamente cinco meses le envía cartas, flores, peluches y chocolates. El sujeto, además, se para todos los días frente a las instalaciones de Caracol Televisión y también ha acosado a otra periodista de Noticias Caracol.



En las cámaras de seguridad del Canal Caracol y de los alrededores de las instalaciones se le ve al exmilitar Alfredo Navas Alvis -quien aparentemente es casado, tiene dos hijos y registra otra denuncia por acoso sexual en 2022-, desde la madrugada y hasta altas horas de la noche, con flores, tomando café, hablando por teléfono y hasta dormido.

Alejandra Murgas lo denunció por acoso sexual y constreñimiento, pero no pasaron 24 horas de interpuesta la denuncia cuando fue archivada. Luego reactivaron la denuncia por constreñimiento y a la audiencia no se presentó el fiscal.

“Por supuesto, no he visto desde el punto de vista de las autoridades un respaldo como el que uno espera que tengan las mujeres en un caso de estos en el que se sienten expuestas. Hasta el sol de hoy tenemos a este señor afuera del canal tratando de tener información, muchas veces he sentido que lo han minimizado de muchas maneras, desde el momento mismo en el que el fiscal no se presenta ni siquiera a la audiencia acudiendo a un sinnúmero de excusas”, puntualiza Alejandra Murgas.

En los últimos días, Katrina Melguizovski, otra periodista de Noticias Caracol, registró en video cómo este mismo sujeto la siguió en Transmilenio y luego hasta el canal.

“Este hombre estaba sentado al lado mío, prácticamente recostado encima de mí, con sus piernas pegadas a las mías. Me bajé en una estación de Transmilenio, él se bajó también, ahí fue cuando sentí que me estaba siguiendo”, cuenta la periodista.

Katrina Melguizovski aprovechó para hacer un llamado a las autoridades para hacerle frente a estos casos “porque las mujeres tenemos derecho a caminar y no recibir opiniones que no hemos pedido como acoso en la calle”.