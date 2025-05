Freddy Castellanos, señalado de abuso sexual en hogar infantil del ICBF, fue enviado a la cárcel

En la tarde de este miércoles se llevó a cabo las audiencias de imputación y medida de aseguramiento preventiva contra Freddy Arley Castellanos Velasco en la URI de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Castellanos, de 36 años de edad y quien llevaba 10 ejerciendo labores de docencia, fue enviado a un centro carcelario como presunto responsable de abusar sexualmente de tres niños en un hogar infantil del sur de Bogotá, informó la Fiscalía en un comunicado. El juez sugirió trasladarlo a la cárcel La Modelo.

Si bien se ha dicho que al menos 12 menores de edad serían víctimas de Castellano, el ente acusador solo cuenta con tres denuncias formales de casos ocurridos en el Hogar infantil Canadá sede F a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF ) en la localidad de San Cristóbal.

"Las denuncias recibidas formalmente, las valoraciones hechas a las víctimas por un equipo especializado de psicólogos e investigadores, y los dictámenes periciales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses permitieron establecer que el hombre habría aprovechado su condición de cuidador para simular juegos con los menores de edad de tres años que estaban a su cargo y sometido a actividades de tipo sexual entre marzo y abril del año en curso", señala la Fiscalía en su comunicado.

Más temprano Noticias Caracol conoció que en la diligencia, que se llevó a cabo de manera privada, se mencionaron esos tres casos de abuso relacionados con tocamientos indebidos. A Castellanos un fiscal de la seccional de Bogotá le imputó cargos por acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo con menor de 14 años, ambas conductas agravadas, pero él no los aceptó y se declaró inocente.

Castellanos podría enfrentar una pena de entre ocho y 16 años de cárcel, pero eso lo determinará un juez de conocimiento.

Así quedó la fachada del hogar infantil tras la protesta de los padres de los niños - Redes sociales

El hombre fue capturado en la mañana del martes 6 de mayo, luego de ser denunciado por tres casos de presunto abuso sexual contra menores entre los 2 y 5 años de edad. El ICBF informó este lunes que, por cuenta de estos hechos, decidió cerrar temporalmente el hogar infantil. Los demás niños que asistían a esta unidad fueron reubicados en otros hogares comunitarios de la capital colombiana.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró una vez la entidad conoció el caso se puso en marcha un plan de respuesta integral y se brindó acompañamiento psicosocial a las familias. En entrevista con Noticias Caracol, aseguró que el ICBF entregó "todo lo que se recogió el domingo en el hogar infantil" y descartó las versiones que indicaron que niños resultaron supuestamente infectados con VIH.

Un equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social adelantó una visita al hogar infantil y validó que, en efecto, "se trata de un jardín administrado por el ICBF sobre el cual no tiene competencia ni en su administración, ni en la función de Inspección, Vigilancia y Control", por lo que "trasladó al ICBF para que se adopten las medidas para salvaguardar los derechos de los niños y niñas afectados".

Este caso se suma a otros similares que han llevado al ICBF a cerrar hogares comunitarios en diferentes regiones del país. En marzo de 2023, por ejemplo, la entidad clausuró un hogar en Piedecuesta, en el departamento de Santander, luego de denuncias de abuso sexual a cuatro menores, y en marzo de 2022, cerró otro en Pereira, en Risaralda, por un caso similar que involucraba a una menor de tres años.



La denuncia que destapó el caso

Los presuntos abusos que cometió Castellanos han generado una ola de indignación en el país. El caso se destapó con la denuncia de la madre de una niña de 3 años. La menor le contó a sus papás que Castellanos la agredió sexualmente, pues "le daba besos en la boca (…) y en sus partes íntimas". Según el ICBF, fue la primera menor de edad que habló sobre lo que estaba ocurriendo en el hogar infantil.

La madre de la menor relató que a su hija la hospitalizaron y se adelantó el protocolo, el restablecimiento de derechos y los exámenes de Medicina Legal. Acto seguido, se instauró de manera oficial la denuncia ante la Fiscalía General. Luego, la mujer decidió hablar con otros padres de familia y así estableció que su hija, al parecer, no es la única víctima. El ente acusador recibió otras dos denuncias contra Castellanos.

En una rueda de prensa que tuvo lugar este miércoles, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que si bien esa entidad no quiere estigmatizar al género masculino, dados los casos denunciados a lo largo de estos años, en los que se ha señalado a hombres de agresiones sexuales a menores de edad, se empezaron a adoptar medidas.

"Vamos a hacer una priorización de género para que los agentes educativos, eso no existe en términos de la contratación ni de los mecanismos jurídicos, pero la priorización de género por las mujeres que puedan estar al cuidado de los niños va a darse. Vamos a revisar todos nuestros servicios, no porque haya una estigmatización sobre el ser hombres, sino porque no todos los hombres han hecho procesos de lo que implican las nuevas masculinidades y por qué hay unos factores de riesgo cuestionables", afirmó Cáceres.

