La amenaza de Satanás desde prisión: “Quieren derramamiento de sangre, los vamos a complacer”

Pese a estar en prisión, José Manuel Vera, conocido con el alias de Satanás, sigue sembrando el terror entre los comerciantes de la capital colombiana y ha enviado un audio amenazante a través de WhatsApp. Sus secuaces también intimidan con panfletos en los que sostienen que “no van a parar las muertes en Bogotá de gente hasta que saquen al patrón Satanás para un patio con todos los beneficios”.



El líder de la peligrosa banda que lleva su nombre le ha declarado la guerra no solo a los ciudadanos, sino también a la Policía Metropolitana de Bogotá, sosteniendo que sus hombres “no le copean a ningún uniformado”.

"Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y estamos activos. Si ustedes quieren derramamiento de sangre, nosotros los vamos a complacer", señala en el audio.

Satanás dirige el mensaje a “todos los comerciantes, les estamos haciendo el llamado y se están haciendo los desentendidos. Por ahí el Gaula los puso a escuchar una nota de voz; correcto, yo envié esa nota de voz, pero esos manes me faltaron a la palabra y aquí los que van a pagar las consecuencias son ustedes, los comerciantes, por ponerse a ofrecer cosas que no van a cumplir. Si ustedes no se ponen al día con Moisés y con Pedro, que son los que quedaron encargados de la zona, ya los muchachos tienen coordenadas directas de que me empiecen a matar gente todos los días”.



Los Hestias a la cárcel

En medio de las amenazas de Satanás, el juez 17 penal de garantías envió a prisión a 18 presuntos miembros de Los Hestias, una banda vinculada con el sangriento criminal.

Consideró que la Fiscalía General de la Nación logró evidenciar que tendrían nexos con la organización de Satanás y prueba de ello son los videos exhibiendo todo tipo de armas, disparando frente a los negocios o dejando panfletos en los que se aseguran que seguirán los asesinatos de inocentes en Bogotá.

Publicidad

Los Hestias se dedicaban al tráfico de estupefacientes, asesinatos, torturas y extorsión. Según los investigadores, la estructura criminal agredía a sus víctimas porque cruzaban las denominadas fronteras invisibles para vender sustancias en los parques de la ciudad.

“Y que le dijo ‘el marrano está listo’, es decir, le dio a entender que ya se había materializado ese homicidio y que ahí se dio cuenta de que él, o sea Junior, Rey, Culón, Bocho, Cachorro, Jhon Iker y Josué habían ido hasta la esquina caliente, habían visto a Walter vendiendo marihuana y lo habían matado por vender marihuana”, detalló el juez.

Una mujer, testigo de los crímenes y quien es compañera sentimental de uno de los integrantes de la estructura criminal, le contó a la Fiscalía General de la Nación que quien ordenaba los crímenes era alias Satanás.

Publicidad

“Ella sabe eso porque se dio cuenta que hicieron una videollamada donde estábamos todos reunidos y Satanás dice que tenía que ir a matarlo porque esa zona le pertenecía también”, agregó el juez.

Esa misma mujer les contó a las autoridades cómo asesinaban a sus víctimas: “Dice que el homicidio fue en abril del 2023, que eran como las ocho de la noche, que ella estaba en la pista, refiriéndose a la zona dónde comercializaban estupefacientes, cuando comenzó a ver unos movimientos raros de varias personas. ¿Quiénes son esas personas? Niche, Moco, Junior, Jonathan, así como Maikel. (…) Que ella vio cuando todas esas personas que acabo de nombrar comenzaron a darle golpes a un señor que también se llamaba Jonathan, que le pegaban puños, patadas, mientras otros vigilaban para que no llegara la Policía. Luego vio cuando entró el Niche y se sacó el fierro de la pretina del pantalón y le disparó a este señor y así se fueron del lugar”.

Una vez fue capturado Satanás, las amenazas se incrementaron y los delincuentes les recordaron a las víctimas de extorsión que debían pagar y que seguirían delinquiendo, pese a que su macabro jefe estaba tras las rejas.

La Fiscalía General de la Nación les imputó a los capturados los delitos de tráfico, porte, fabricación de estupefacientes y armas de fuego, extorsión, invasión de tierras, tortura, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado y homicidio agravado.

Publicidad

En las últimas horas fueron capturados otros tres presuntos miembros de Los Hestias.