No se descarta racionamiento de energía en Bogotá: alcalde Galán

El alcalde Carlos Fernando Galán indicó en diálogo con Noticias Caracol que no descarta un posible racionamiento de energía en Bogotá.

En primera instancia, precisó que desde el Gobierno nacional le han informado que no hay riesgo de racionamiento en términos de la capacidad de generación de energía; sin embargo, señaló que Bogotá tiene un reto puntual.

“La ciudad tiene unas redes de transmisión que traen la energía y que han debido renovarse hace mucho tiempo, pero no han podido estar listas, (lo que) ha impedido que ampliemos la red de transmisión”, precisó.

Galán destacó también que es necesario agilizar esas obras porque la demanda en los próximos años será mayor.

Asimismo, dijo que no se puede descartar un racionamiento de energía. “No se puede descartar. Hay que actuar rápidamente. Ahí hay un reto que no es tal vez situación de días, puede ser cuestión de meses si no se toman medidas”, destacó.

El mandatario capitalino hizo un llamado a la ciudadanía e invitó a reducir el consumo. “La situación es crítica. Yo quiero que actuemos todos. Ya he hecho el llamado al Gobierno nacional. Hay que reducir el consumo en Bogotá”.

Sobre una posible ampliación del racionamiento de agua en la capital, Galán dijo que “vamos a evaluarlo cada 15 días para ver si podemos reducir la restricción, si podemos mantenerla o si hay que ampliarla. Todo dependerá de las lluvias, que esperamos arranquen por fin, y dependerá de la reducción de consumo”, dijo el mandatario capitalino.

“Si no hay cambio de comportamiento (de los ciudadanos) nos toca dedicarnos a las restricciones y eventualmente ampliarlas, tanto en tiempo como endurecerlas”, subrayó.