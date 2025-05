Detalles de la audiencia contra alias Teta, señalado asesino de Sara Millerey en Bello, Antioquia

En las últimas horas se conoció el arresto de un sujeto conocido como Juan Camilo Muñoz Gaviria alias Teta, señalado de participar en el asesinato de la mujer trans Sara Millerey González en el municipio de Bello, Antioquia. La víctima, horas antes del crimen ocurrido el 4 de abril, había salido de la casa de su tío. Alrededor del mediodía, fue brutalmente torturada y asesinada por un grupo de entre cuatro y cinco individuos, quienes le fracturaron los brazos y las piernas antes de arrojarla a la quebrada La García, ubicada en el barrio Playa Rica de Bello.

Noticias Caracol habló con Saul León, abogado de la familia de Sara, quien dio detalles de la audiencia de imputación de cargos al hombre capturado por el asesinato de la mujer trans.

“El día de ayer se hicieron tres diligencias para legalizar una orden de registro y allanamiento que había proferido un juez de la república, previo a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, para recaudar elementos materiales probatorios frente a este caso, también la legalización de la captura de uno de los implicados en este atroz crimen. Recordemos que son al menos seis personas las que están vinculadas en esta investigación”, indicó el abogado.

Agregó el defensor que “se realizó la imputación de cargos de contra de este sujeto. La audiencia se aplazó para el día 2 de mayo a las 10:00 de la mañana para resolver sobre la solicitud de imposición de medida de aseguramiento que ha radicado la Fiscalía contra este sujeto”.

Buscan que delito de Sara Millerey sea feminicidio agravado

Los delitos por los que fue imputado Juan Camilo Muñoz Gaviria fueron homicidio agravado y tortura. “Es importante destacar que esta representación de víctimas solicitó expresamente al señor fiscal del caso estudiar la posibilidad de que la siguiente diligencia que es la audiencia de formulación de acusación exista una variación en la calificación jurídica porque a juicio nuestro, y con los elementos materiales probatorios que se tienen, podría llegar a imputarse feminicidio agravado”.

Según el abogado, “hay elementos materiales probatorios que señalan que parte de las circunstancias que llevaron a esta cruel golpiza y a este abominable homicidio fue su condición de género. Estuve en conversaciones con personas cercanas a su entorno, su familia y amigos, y manifestaban que ella estaba siendo objeto de discriminación e incluso dejó (Sara) unas notas cuadernos de uso personal en donde manifestaba ese miedo con respecto a su orientación sexual. Creía que le iba a pasar algo y esto tiene que ser tenido en cuenta por la Fiscalía porque sin duda alguna, de materializarse que el móvil obedeció a su orientación sexual o de género, pues el delito a imputar no es homicidio sino feminicidio agravado”.

Sara Millerey fue brutalmente golpeada y lanzada a la quebrada La García

En el Código Penal Colombiano, quien atente contra una mujer por el hecho de ser mujer deberá responder por el delito de feminicidio. En el caso de Sara Millerey, el abogado alega el tema de género y busca que a conducta será tipificada como grave contra el hombre capturado. “El delito de feminicidio, si bien es cierto protege lo referente a la vida de las mujeres y sanciona a quien le quite la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, no podemos olvidar que no solamente es que sea mujer en el punto de vista biológico sexual, sino también por razones de identidad de género como es el caso de Sara”.

Hay otra persona que, de acuerdo con el defensor, “está plenamente identificada y también está individualizad, pero son al menos seis personas. Esperamos el rápido actuar de las autoridades. La Fiscalía ha entregado abundante evidencia en contra del otro sujeto, pero esperamos también que se vinculen los otros cuatro para completar los seis que ha señalado la investigación”.

