Nuevo caso de fleteo en Bogotá quedó en video: "Me dice que dónde está el bolso y la maleta”

En la mira de las autoridades se encuentra una banda de fleteros que tiene azotado el suroriente de Bogotá. Una reciente víctima denuncia que podría haber, en su caso, complicidad de los delincuentes con funcionarios de la entidad bancaria.



Este hurto ocurrió en cuestión de segundos. En cámaras de seguridad quedó registrado cómo los delincuentes rodearon el carro de sus víctimas, quienes acababan de retirar un dinero en efectivo de una conocida entidad bancaria en el sur de Bogotá.

Llegaron dos motos al sitio. Uno de los ladrones se bajó del vehículo con un arma de fuego y le dijo a la víctima que le pasara el dinero.

“Me saca del cabello, me jala del cabello para sacarme del vehículo y mira que adentro no hay nada y me dice específicamente ‘¿dónde está el bolso y la maleta?'”, contó la mujer víctima de los ladrones.

Los bolsos finalmente los delincuentes los encontraron en el baúl del vehículo.

La víctima asegura que solo el personal del banco vio esa distribución del dinero, así que los ladrones no tenían cómo saber en dónde estaban los billetes.

“Nosotros estábamos buscando dar la espalda al público, entonces de cierta manera los únicos que tenían posibilidad de ver eso era gente del banco”, recalcó la víctima.

A su vez, la mujer comentó que en la entidad bancaria no le permitieron retirar el dinero a través de un cheque de gerencia: “La asesora que nos atendió nos dijo que no se podía entregar ni cheque de gerencia ni transacción ni consignación, sino que tenía que ser el dinero en efectivo”.

Dijo que al otro día regresó al banco y allí le comunicaron que “casi que a diario van clientes a quejarse de lo mismo y acusarlos de cierta manera por alguna responsabilidad en los hurtos y que ellos con Fiscalía y con proceso siempre los investigan y no se les ha podido comprobar nada”.

Un equipo especial de la Policía Nacional investiga el hecho.