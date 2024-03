Petro asegura que “metro subterráneo hasta la calle 127 no va, no podemos insistir”

El presidente Gustavo Petro se refirió al metro de Bogotá y aseguró que el tramo “subterráneo hasta la calle 127 no va, no podemos insistir”. Las palabras del jefe del Estado llegan luego de que el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, anunciara la fecha en la que arrancarán las primeras pruebas de los trenes.



“¿Qué nos presenta este estudio y qué se podría hacer? El proyecto metro subterráneo hasta la calle 127 no va, no podemos insistir en él. Lamentablemente lo borraron siendo el mejor, tal cual se ha definido de acuerdo a las evaluaciones. Se le dijo una mentira a la ciudad, no es el mejor. La ciudad optó por otros caminos, en mi opinión, de manera engañosa y ya hoy no se puede recuperar”, aseguró el mandatario.

Según el presidente Petro, “solo se podría recuperar por pedazos, siguiendo el proyecto ideado en las administraciones posteriores. Es decir, aceptando una parte del metro elevado, recortando las distancias hasta la calle 72, este estaba planteado hasta la calle 127 para voltear hacia Suba, o el proyecto completamente elevado hasta la calle 72, que se vuelve subterráneo en la segunda idea de la exalcaldesa Claudia López, que es hacer subterráneo lo que ellos llaman segunda línea, que en realidad es el segundo tramo, que es cerrar la herradura hacia Suba”.

#ATENCIÓN | “Proyecto Metro subterráneo hasta la calle 127 no va, no podemos insistir en él. Lamentablemente lo borraron siendo el mejor”: presidente Gustavo Petro.



Primeras pruebas de los trenes del metro de Bogotá

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, anunció la fecha en la que inician las primeras pruebas de los trenes del metro. Según el mandatario, las obras de la primera línea están en más del 30% y se espera que para diciembre de este año estén en 43%.

Galán confirmó que para el primer trimestre de 2026 los ciudadanos presenciarán los trenes verdes de la primera línea del metro de Bogotá.

"En dos años, es decir, en el primer trimestre del 2026, tenemos que tener el viaducto listo para que los trenes entren en prueba en un tramo de 5,7 kilómetros, es decir, hasta la segunda estación del metro. Básicamente, desde el patio taller (en Bosa) hasta la segunda estación del metro, los ciudadanos verán los trenes rodando. Este es el compromiso pactado en el contrato, trenes haciendo los recorridos de prueba", dijo el alcalde.

Con un viaducto listo para soportar los trenes de 6 vagones, cada uno extendiéndose por 145 metros de longitud, la primera línea del metro de Bogotá se prepara para entrar en una fase de pruebas cruciales.