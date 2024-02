Tras denuncias contra Carlos Moreno de Caro por acoso, Mintrabajo compulsa copias a la Fiscalía

El Ministerio de Trabajo realizó una inspección a la Institución Universitaria de Colombia por las denuncias de maltrato en contra del exconcejal Carlos Moreno de Caro y compulsará copia de los hallazgos a la Fiscalía para que determine si hay lugar a un proceso penal.



“Yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina y me tuvo encerrada”, fue una de las denuncias contra Carlos Moreno de Caro que conoció el pasado 6 de enero Noticias Caracol.

Maltratos, insultos y agresiones son parte de las denuncias que varias mujeres presentaron en contra de Moreno de Caro, quien fue congresista y concejal de Bogotá. Noticias Caracol reveló algunos de estos testimonios.

“Él ha sido muy grosero, dice que no quiere personas gordas en el call, nos dice que no quiere personas ignorantes y que por eso nadie va a ser empresario, porque él sí es una persona pensante", relató otra de las afectadas.

Incluso, en uno de los videos conocidos por este medio, Moreno de Caro habla sobre el Ministerio del Trabajo.



“No se hagan ilusiones con el Ministerio de Trabajo, yo sé manejar eso, manejé las relaciones laborales en una compañía multinacional”, les decía Moreno de Caro a sus trabajadores.

Pero pese a las afirmaciones de Moreno de Caro, esa cartera ya tomó cartas en el asunto y realizó una inspección donde hizo varios hallazgos.

Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo encontró presiones contra algunas denunciantes que no aceptaron renunciar a la entidad.

Así la situación, el ministerio anunció medidas de protección para dos de las denunciantes y además compulsará copias a la Fiscalía con la evidencia recopilada para que el ente investigador determine si abre un proceso penal en contra de Moreno de Caro.