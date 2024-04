Alejandro Char, el alcalde que lucha por una Barranquilla autónoma: “No podemos depender de Bogotá”

Alejandro Char lleva bien claras las cuentas de las tres alcaldías que está completando al frente de Barranquilla.



En diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, el mandatario de la capital del Atlántico habló de seguridad, de sus proyectos de infraestructura y turismo, y del gran dolor de cabeza de los barranquilleros y caribeños: las altas tarifas del servicio de energía. También se refirió a los proyectos sociales que adelanta para los ciudadanos.

Cien días después de iniciado su tercer mandato en Barranquilla, Char aseguró que cree "mucho en las regiones y en el liderazgo que se puede dar adentro de las regiones. Si la plata en la ciudad es administrada de la mejor forma, la plata alcanza para muchas cosas”.

Sobre las obras que ha sacado adelante en su ciudad, el alcalde recuerda que en su primera administración hicieron 140 colegios, 48 hospitales y pavimentaron 2.500 vías. "En la segunda, logramos 300 parques, 12 sedes del Sena, canalizamos los arroyos e iniciamos el gran malecón. En la tercera, me propongo mucho más espacio público”.

El alcalde habló sobre el nuevo medio de transporte público que va a entrar en funcionamiento próximamente: un tren que llega hasta las playas de Puerto Mocho, punto que hasta el momento era poco explotado para el turismo. “Durante el recorrido hacia el lugar, en unos pocos metros se va a poder ver el río, la ciénaga y el mar. Espero inaugurar las playas en los primeros 15 días de mayo”, aseguró.

“En Puerto Mocho hay muchos pescadores que van a continuar sus labores ahí y hay 35 pequeños restaurantes. Hicimos la inversión de poner 10 restaurantes nuevos y ellos (los habitantes del lugar) los van a operar. Aquí podemos tener 4.500 turistas de manera permanente y 350 empleos también de manera permanente”, complementó Char.

Alejandro Char explicó el que cree que es el secreto de su modelo de administración de la ciudad en los últimos 16 años: sacar adelante obras por su propia cuenta, prácticamente sin contar con el Gobierno nacional.

“Barranquilla no puede estar dependiendo de Bogotá para todos sus sueños. A veces, los gobiernos cambian y quizás hay apoyo o no lo hay. Quizás el proyecto nuestro no coincide con el plan de desarrollo del nuevo Gobierno nacional o no hay plata. Barranquilla tiene que construir su futuro, tiene que diseñarlo, presupuestarlo y ser autónomo en ese sentido”.

Para este tercer periodo como alcalde de Barranquilla, Char indicó que su prioridad es hacer grandes obras, pero con un sentido social que atienda la pobreza. “Atendiendo a toda la comunidad, sobre todo a las más desprotegida y, de manera simultánea, haciendo una inversión muy importante en nuestros jóvenes”.

Una prioridad de inversión social que, por supuesto, requiere de mucha plata. Barranquilla tiene que enfrentar una pobreza enorme para que las desigualdades no opaquen el enorme desarrollo de la ciudad.

Además, enfrentar el desafío gigante para que los barranquilleros no se ahoguen con las tarifas de energía y armar un plan para devolver la seguridad a la ciudad.

“Ciudades como las nuestras no dan espera. Aquí hay que hacer las cosas bien y rápido, y muchas veces los tiempos de los gobiernos nacionales no son los esperados. Las necesidades y las premuras nuestras son muy diferentes a las de ellos”, advirtió el mandatario de Barranquilla.

“Fíjese en lo que está pasando con Electricaribe, parece que a nadie le doliera. En Barranquilla pagados el kilovatio hora a $1.200 y en Medellín lo hacen a $600, cuando aquí en el Caribe vive la población más pobre de Colombia y tenemos calor todo el día. ¿Cuántos años rogándole al Gobierno nacional que voltee a mirar a Barranquilla y a todo el Caribe en estos temas? No, en Bogotá tienen la visión en otras cosas, sus problemas son otros y por eso Barranquilla ha aprendido a resolver sus cosas”.

Sobre los detractores de su administración, que aseguran que ha habido mucho dinero para el cemento y poco para la inversión social, Char no solamente se defiende, sino que controvierte con cifras.

“Los indicadores de educación pública de Barranquilla son superiores al promedio nacional y superiores a capitales. Barranquilla tiene hoy en día la mejor escuela pública del país y tiene dos escuelas en A positivo. No conozco ninguna otra ciudad en Colombia que tenga esos números. Además, la salud pública en Barranquilla es envidiada por todos, es un modelo único en Colombia. Construimos 48 hospitales y se acabó de una vez por todas el paseo de la muerte”.

La Ciénaga de Mallorquín se convierte en otro punto clave de desarrollo turístico y ambiental de la ciudad. “Aquí tenemos las cinco especies de manglares en el mundo y especies de peces. La extensión del parque es de 1.000 hectáreas de manglar, el cual que hay que cuidar y proteger".

A cien días de iniciado su tercer mandato, el alcalde Char se refirió a una de las peores pesadillas que hoy padecen los barranquilleros: la violencia, la extorsión y el hampa desbordada que tiene a la gente con miedo.

“Yo no voy a tapar el sol con las manos. La situación es durísima. Yo le gasto a mi día un 40% o 50% a temas de seguridad. Hoy tenemos al Ejército acompañándonos en las calles, junto a la Policía Nacional. Hemos tenido la suerte de traer muchos investigadores y hemos dado muchísimos golpes, pero este engendro es un monstruo de mil cabezas: son mafias que han encontrado negocios de manera ilícita, llámese extorsión, robo de tierras, pagadiario… Son unas organizaciones que se reparten parte del territorio y hay una aparente paz, pero la gente está muriéndose en sus hogares y en sus locales comerciales”, dijo.

Profundizando sobre esas organizaciones criminales, Alejandro Char aseguró que en Barranquilla les van "a dar duro".

"Les estamos dando durísimo. Hemos capturado 150 personas en estos últimos 60 días, no nos caben en las cárceles. Tenemos un equipo de inteligencia muy importante. Hay cocaína como mar en Colombia, se está produciendo de manera libre y eso está generando todo tipo de violencia”, anotó.

Pero la inseguridad no es lo único que dice Char que lo desvela. El alcalde es consciente de que a Barranquilla hay que taparle miles de huecos que hay en sus calles.

“La ciudad tiene que estar impecable siempre. Con la operación tapa huecos, que arrancó el pasado primero de enero, hemos tapado 2.228 huecos y hemos invertido cerca de 50.000 millones de pesos. Eso la gente lo agradece por la estabilidad de su carro, de su moto y por los accidentes que se evitan con esto”, apuntó.

También, Char es consciente de que hay que reactivar la construcción, hoy estancada en la ciudad.

“El programa Mi Casa Ya ha perdido la fuerza que tenía antes. Barranquilla ha creado su propio Mi Casa Ya, que se llama Mi Techo Propio. La construcción de vivienda genera mucho empleo y muchas industrias, y Barranquilla no puede perder esa oportunidad. Sacamos 250.000 millones de pesos, subsidios hasta de 46 millones de pesos para hacer cierres financieros en una cantidad de inmuebles que se quedaron parados y para dinamizar, por lo menos, entre 10.000 a 15.000 viviendas nuevas en este cuatrienio”.

Entre cuenta y cuenta, Alejandro Char saca pecho por el famoso malecón y hace la advertencia de que ni la inseguridad, ni las otras dificultades que tiene la ciudad, han opacado a ese lugar.

“A veces nos da hasta pena decirlo, pero es la cifra. Es el sitio más visitado en Colombia. Viene gente todos los días de todas partes del mundo. Un fin de semana pueden venir 250.000 personas. Es una cosa absurda, divina, porque nos ha potenciado todo”, sostuvo.

Y entre dato y dato de la Barranquilla que tiene para mostrar y mejorar, el alcalde Char se despidió del diálogo con Noticias Caracol respondiendo a tanto crítico, a tanto rival político, que lo señala de utilizar a su ciudad como plataforma para consolidar su enorme poder en la región y alimentar sus intereses electorales.

“La envidia corroe. Aquí están los resultados de la ciudad. Mire el estado de ánimo de Barranquilla. Hemos tenido la suerte de una población que nos apoya en más de un 80%. Están los resultados claros a la vista de todos los que vienen a visitarnos. La transformación de esta ciudad se siente y se ve todos los días y es el esfuerzo en gran parte de la gente que trabaja acá”, aseveró.

Interrogado por sus posibles intenciones de aspirar a la Presidencia de Colombia, Char manifestó entre risas: “Sí, sí, sí, eso de la presidencia obviamente es un hecho, pero la presidencia del Junior”, concluyó.