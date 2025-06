Fuerzas Armadas iraníes advierten a los israelíes que abandonen Israel: "Para salvar sus vidas"

Las Fuerzas Armadas iraníes aconsejaron este domingo a los israelíes que “abandonen los territorios ocupados (Israel) para salvar sus vidas”, poco antes de una nueva oleada de misiles contra el Estado judío.

"Abandonen los territorios ocupados. Dejar esta tierra ocupada es la única manera de salvar sus vidas”, afirmó un portavoz militar en la televisión estatal mientras se mostraba una bandera iraní de fondo. “Se atacarán objetivos sensibles e importantes, incluidos centros militares y de seguridad, centros de toma de decisiones y residencias de comandantes”, avisó el militar, informó la agencia Tasnim.

"No dejen que el régimen los use como escudos humanos”, añadió. La advertencia se realizó poco antes de que Irán lanzase un nuevo ataque con misiles contra Tela Aviv y Haifa, según IRNA. Hoy mismo, el Ejército israelí pidió a los iraníes que se encuentren cerca de plantas de fabricación de armamento en el país persa que huyan de la zona y no regresen hasta nuevo aviso.

"Esta es una advertencia urgente para quienes se encuentren o se vayan a encontrar próximamente en cualquiera de las instalaciones de producción de armas o instalaciones que apoyan la producción de armas en Irán. Por su seguridad, les pedimos que evacuen inmediatamente estas instalaciones y no regresen hasta nuevo aviso", dijo en un mensaje el portavoz castrense en lengua árabe, Avichay Adraee, a pesar de que en Irán se habla persa.

Irán e Israel han continuado intercambiando ataques este domingo, con numerosos bombardeos contra Teherán, donde han sido atacados el cuartel general de la policía y varias zonas residenciales. En Irán, más de 180 personas han muerto en los ataques israelíes, entre los cuales se cuentan integrantes de la cúpula militar iraní y científicos nucleares.



El balance del conflicto entre Israel e Irán

Israel e Irán continuaron este domingo sus ataques sin que los llamamientos a un alto el fuego logren parar la escalada, mientras crece la preocupación internacional porque el conflicto convulsione aún más todo Oriente Medio. Las sucesivas oleadas de misiles de Israel hacia Irán y de Teherán a Tel Aviv fueron acompañadas además de un intercambio de serias advertencias de que ninguna parte va a ceder.

Netanyahu confirmó la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohamad Kazemi, y de su número dos, Hasán Mohaqeq, en Teherán. Israel comenzó a bombardear Irán en la madrugada del viernes señalando los avances en el programa nuclear de la república islámica y la amenaza que supone para el país su manufactura de misiles balísticos.

Teherán sufrió este domingo nuevos ataques israelíes, que alcanzaron el cuartel la sede del Ministerio de Exteriores, del Comando de la Policía capitalina y varias zonas residenciales, con varios heridos según fuentes oficiales. edios iraníes informaron de explosiones en varias zonas de la capital y EFE escuchó al menos cuatro, así como los disparos de los sistemas de defensa antiaéreos tratando de interceptar proyectiles y drones israelíes.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, aseguró a la agencia iraní Mehr que el Ejército israelí lanzó un "brutal" ataque contra uno de los edificios del ministerio. "Varios civiles resultaron heridos en el ataque, incluidos algunos de mis compañeros, que fueron llevados al hospital", dijo.

La agencia Tasnim informó de que el Cuartel General de la Policía de Teherán fue alcanzado por un dron, que provocó “daños menores” e hirió a “varios agentes”. Además, cinco coches bomba explotaron este domingo en Teherán, informó la agencia estatal IRNA.

“El régimen israelí está detonando coches bomba en Teherán después de que las sistemas de defensa antiaérea repeliesen con éxito una ola de bombardeos”, indicó el medio oficial. Al menos cuatro efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní murieron en un ataque de Israel en la provincia de Jorasán del Sur, informó la agencia Tasnim.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que si Israel detiene los ataques, Teherán dejará de bombardear al Estado judío. “Nuestra intención al atacar los territorios ocupados (Israel) es puramente de defensa propia”, aseguró.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE