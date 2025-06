El cabo suelto que dejó joven sicario que disparó a Miguel Uribe Turbay y el nombre en pago de Nequi

En el transcurso de una semana han empezado a caer los eslabones detrás del menor de edad que le disparó a Miguel Uribe Turbay, quien sigue en estado crítico tras ser baleado en el parque El Golfito, en Modelia, en el occidente de Bogotá. La captura del joven que intentó perpetrar el asesinato del senador fue el comienzo de la investigación para hallar a los autores materiales y, de esta manera, el cerco de la organización detrás del hecho se está cerrando.

Uno de los videos revelados en exclusiva por Noticias Caracol fue una delas piezas claves en la investigación. En las imágenes se ve al joven llegando en una motocicleta al barrio Modelia el 7 de junio hacia las 3:30 de la tarde. En un primer momento, las autoridades tenían como hipótesis que la persona que lo transportó era parte de la cadena logística del sicariato o había sido contratado por medio de una aplicación de transportes.

Luego de la revelación de este medio de comunicación, el joven motociclista se acercó voluntariamente a la Fiscalía y allí empezó a entregar datos claves para detallar qué fue lo que pasó. Lo que dijo sería una de las piezas vitales para los investigadores, quienes ataron sus declaraciones a algunas pruebas que ya tenían.



Tres capturados por el atentado a Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía ha capturado a tres presuntos responsables del atentado a Uribe Turbay, quien el día del ataque realizaba un mitin político por la localidad de Fontibón. El primero en caer fue el joven sicario, a quien le imputaron los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que no aceptó; no obstante, sí estaría ofreciendo información de relevancia para las autoridades.

Otra de las involucradas, según la Fiscalía, es Katerine Andrea Martínez Martínez, capturada en Florencia, en Caquetá, quien supuestamente participó "en la planeación del ataque armado contra el senador" y que fue presentada ante un juez de control de garantías. "La mujer fue imputada por los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y uso de menores de edad en la comisión de delitos", cargos que no fueron aceptados, señaló la Fiscalía.

Esta mujer, de acuerdo con las investigaciones, sería quien le entregó el arma Glock 9 milímetros al joven sicario con la que le disparó a Uribe Turbay. Antes de la captura de la mujer fue detenido Carlos Eduardo Mora González, a quien le imputaron los delitos de "tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos" al considerarlo coautor del atentado. El señalado a supuestamente visitó dos días antes del ataque la zona de Modelia haciendo un reconocimiento del lugar y estuvo "involucrado en la organización de la logística final". Se le señaló de ser el conductor del Spark de color gris que se vio por el barrio transportando a los cómplices.



¿Qué fue lo que dijo el joven motociclista?

En las imágenes exclusivas de Noticias Caracol se ve cuando el motociclista deja al sicario en Modelia, pero por unos minutos se detiene a esperar a que ese joven hable por celular. De hecho, es en ese momento cuando el menor deja el cabo suelto.

“Cuando él se baja, me pide el favor que le escriba a la persona del chat para hacer la cancelación (pago del servicio de movilidad por 10.000 pesos). En el momento cuando le escribo se demora para responder y ahí yo le digo al muchacho que no contesta”, dijo el motociclista a las autoridades sobre esos minutos que quedaron grabados en video.

Posteriormente, según su relato, el menor le pidió al motociclista que le regale un minuto de su celular y así lo hizo. “Él timbra dos veces, pero no le contestan”, dijo el motociclista.

Luego de que se dificultara el pago por el servicio de movilidad, el joven le pidió que le compartiera internet unos segundos para buscar alternativas. “Ya ahí el me pide el favor que le comparta internet, yo le comparto internet y él saca un celular del bolsillo del pantalón. Este celular era blanco”, contó el motociclista.

Este relato coincide con otra parte de los videos de este medio cuando al menor se le ve caminando por el barrio Modelia con un celular con las mismas características por el barrio Modelia. “Ya en medio de esta conversación me llega una transferencia a mi cuenta de Nequi”, recordó el motociclista.

De acuerdo con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, el dinero transferido al joven motociclista provenía de la cuenta de alias El Costeño, quien sería la cabeza de la organización sicarial detrás del atentado. Se trata del mismo hombre quien siguió de manera sigilosa al joven antes de cometer el ataque yquien calzaba unas llamativas zapatillas rojas.

La identidad de este hombre está en manos de las autoridades y Noticias Caracol se abstiene de publicar su nombre para no entorpecer las investigaciones. Se conoció que este señalado tiene 41 años y nació en el Urabá antioqueño, con antecedentes por hurto agravado y porte ilegal de armas.

