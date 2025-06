Exclusivo: los rastros del 'hombre de zapatos rojos', eslabón clave en atentado contra Miguel Uribe

Ocho días después de que atentaran contra la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las autoridades intensifican la búsqueda de quien sería el eslabón entre el presunto sicario y el autor intelectual del ataque. Se trata de alias El Costeño, cuyas primeras imágenes fueron reveladas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, pues aparece en cámaras de seguridad junto a su compañera, coordinando detalladamente las acciones del menor de 15 años.

Uno de los focos principales de la investigación por el atentado contra el senador está puesto sobre este hombre, quien fue identificado a través de testimonios, videos y registros de llamadas telefónicas, y se le vincula como miembro de una organización dedicada al sicariato y microtráfico.



La ruta de los cómplices del atentado contra Miguel Uribe

'El Costeño' y su acompañantes fueron vistos por primera vez cerca de la escena del crimen a las 5:09 p.m., a bordo de un vehículo Spark gris estacionado a menos de 100 metros del Parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde el senador Uribe iniciaba un acto político.

Cinco minutos después, a las 5:14 p. m., 'El Costeño' descendió del vehículo. Las cámaras de seguridad lo identificaron por unos llamativos tenis rojos, entre otras cosas. Un minuto más tarde, a las 5:15 p. m., el joven sicario salió del parque y caminó por la acera para abordar el vehículo por la puerta del copiloto. Un video muestra el jean estampado con el que estaba vestido ese día.

A las 5:16 p. m., 'El Costeño' volvió a subir al carro, y tan solo cuatro minutos después, a las 5:19 p. m., el vehículo Spark arrancó y se dirigió por la Avenida del Ferrocarril, estacionándose un minuto después a casi cinco cuadras del Parque El Golfito.

El presunto sicario descendió del auto tres minutos después, sin la chaqueta ni la gorra que vestía previamente, y se dirigió rápidamente hacia el parque. Instantes después, 'El Costeño', vestido con camiseta blanca y gafas oscuras, y su compañera, con chaqueta negra y cartera clara, también bajaron del vehículo y siguieron al menor a paso lento. El Spark gris abandonó el lugar, mientras la pareja continuaba tras el menor.

El joven llegó al parque y rápidamente se mezcló entre el público. Fue a las 5:30 p. m. cuando, tras ubicarse detrás del precandidato, quien respondía las preguntas de la ciudadanía parado en una canasta, disparó contra Miguel Uribe Turbay.



¿Quién es alias El Costeño?



El testimonio del motociclista que recogió al presunto sicario en el sur de Bogotá y lo llevó hasta Modelia fue clave para establecer la identidad de 'El Costeño'. El hombre contó que se dedica al transporte de pasajeros a través de aplicaciones, y reveló una pista relevante: como el joven de 15 años no tenía los 10.000 pesos para pagar el servicio, llamó a un tercero.

"Cuando él se baja me pide el favor que le escriba a la persona del chat para hacer la cancelación. En el momento que le escribo se demora para responder, y ahí yo le digo al muchacho que no contesta, que no responden. El muchacho me dice que le regale un minuto de mi celular, ahí yo le di un minuto, él timbra dos veces, pero no le contestaron. Él me pide el favor de que le comparta internet, yo le comparto internet y él saca un celular del bolsillo del pantalón, este celular era blanco. (...) ya en medio de esta conversación, me llega una transferencia a mi cuenta de Nequi", dijo el motociclista.

El dinero le fue transferido desde una cuenta que sería de alias El costeño, cuya verdadera identidad Noticias Caracol se abstiene de revelar para no entorpecer la investigación de las autoridades. Se trata de un hombre de 41 años, oriundo del Urabá antioqueño. En el 2011 fue condenado por hurto agravado y porte de armas de fuego.

Habla motociclista sobre sicario detrás del atentado contra Miguel Uribe. Noticias Caracol / Colprensa

Lo que han dicho los otros detenidos por el atentado contra Miguel Uribe

El jueves 12 de junio, la Fiscalía confirmó la detención deCarlos Eduardo Mora González, el conductor del Spark gris. De acuerdo con la fiscal Luz Adriana Camargo, su participación "habría consistido en realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Al día siguiente, estaría involucrado en la organización de la logística y, el sábado 7 de junio, estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entregó el arma y se cambiaron las prendas de vestir al adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay".

Mora González fue capturado en flagrancia en febrero de 2024, cuando se movilizaba en un vehículo con un arma de fuego en Florencia, Caquetá. Al parecer para suministrarla a una organización que iba a cometer una acción sicarial. Así lo narró la fiscal de ese caso en una audiencia el año pasado en la que se observa al sujeto, quien siguió vinculado al proceso aunque quedó en libertad. Hace cinco meses habría llegado a Bogotá. Según fuentes de la Fiscalía, este hombre, al parecer, se dedica al trafico de armas para el mejor postor.

Finalmente, el tercer hecho relevante ocurrió el sábado, cuando fue detenida en Florencia, Caquetá, la mujer que, según las autoridades, aparece en el video junto a alias El Costeño. Se trata de una joven de 19 años que habría salido de Bogotá poco después del ataque al senador Uribe.

UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL