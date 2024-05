Bebé de 2 años perdió la vida tras quedar encerrado en un taxi en Barranquilla

La muerte de un bebé de 2 años en el barrio Las Américas, en Barranquilla, causó conmoción entre los habitantes del sector. El menor de edad quedó encerrado en un taxi que estaba frente a la casa donde vivía, en el que estuvo dos horas sin recibir alguna corriente de aire. Cuando lo encontraron presentaba signos de asfixia. Fue trasladado a un hospital pero perdió la vida antes de llegar.

>>> Bebé de 11 meses murió en Cali y fue llevada al hospital 5 horas después: el padre se fugó

Según Blu Radio, el menor fue dejado a cargo de una familiar que dijo que al darle el tetero al niño, se ocupó en otras actividades y se habría desentendido de él.

En un aproximado de dos horas, la mujer se dio cuenta de que el menor no estaba en la casa y, desesperada, empezó su búsqueda, pero no lo ubicó en ningún lugar de la casa. De acuerdo con el testimonio que les dio a las autoridades, se acercó a ver el vehículo y lo encontró allí en grave estado de salud. Fue llevado a la Clínica San Ignacio de Barranquilla, pero cuando ingresó ya no tenía signos vitales.

Publicidad

Según el reporte médico de la clínica, la causa de fallecimiento del menor fue por asfixia causada por las altas temperaturas a las que estuvo expuesto por un tiempo prolongado.

Las investigaciones policiales en Barranquilla señalan que el niño se dirigió al taxi y, al ver que la puerta estaba abierta, se subió y se encerró. Al pasar los minutos, el menor empezó a perder el conocimiento a causa de las altas temperaturas a las que estuvo expuesto. El bebé no pudo abrir el vehículo, que además se encontraba apagado y no contaba con fluidos de aire, por lo que el oxígeno cada vez era más reducido y, al final, terminó perdiendo la conciencia.

Publicidad

El caso es investigado por el CTI de la Fiscalía, que ya cuenta con varios testimonios y conoce la causa de muerte del menor. Ahora, el proceso del caso se inclinará en concluir si se trató de un descuido familiar o si hubo otra razón.

>>> Las confusas declaraciones de Carolina Galván sobre desaparición de su hija Sara Sofía