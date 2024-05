Las confusas declaraciones de Carolina Galván sobre desaparición de su hija Sara Sofía

La desaparición de Sara Sofía Galván, una niña de 2 años de la que nunca se supo su suerte, es uno de los casos que más indignación ha causado en Colombia. Su mamá, Carolina Galván, está condenada a 42 años de cárcel por desaparición forzada, al igual que Nilson Díaz, el hombre con el que convivía.

En entrevista desde la cárcel El Buen Pastor, Carolina Galván le dijo Los Informantes, de Caracol Televisión, que es inocente y lanzó confusas declaraciones sobre lo sucedido con su hija Sara Sofía.

"El que me tiene que responder a mí qué fue lo que pasó con la niña es ese señor, él tiene que decirme", es una de las declaraciones que repite señalando a Nilson Díaz, con quien ella convivía y de quien ha dicho es un proxeneta.

“Si no, pues mi Dios se encarga de todo. La Fiscalía ni siquiera pudo completar su hipótesis, porque solamente me condenaron porque quería estar con ella y porque quería sacar a mi hija adelante”, enfatizó.

Carolina Galván, quien según expertos tiene limitaciones cognitivas, le cuesta procesar y comprender la información compleja, expresarse con claridad y tomar buenas decisiones, aún no asimila por completo la magnitud de su condena a 42 años y 6 meses de prisión.

“Me mentalicé que esa condena no la voy a pagar, ¿no? Porque para arriba hay un Dios que para abajo ve. Muchas personas, aunque me quieran pisotear y quieran hacerme la vida imposible, el daño no me lo están causando a mí, porque entre más me quieran pisotear y quieran hacerme la vida imposible más bendiciones voy a tener”, dijo en Los Informantes, agregando que sabe que falló como madre, que no estaba preparada para tenerla y no supo cuidarla.

Sin embargo, en sus declaraciones reiteró que ella no la mató y entregó distintas versiones de la última vez que vio a su hija. Aseguró que un día regresó a casa luego de prostituirse y Sara Sofía “no despertaba”. Al ser cuestionada sobre si la menor estaba muerta en ese momento, dijo: "al parecer, de pronto, sí, o no sé si estaba dopada (...) pareciera como si estuviera en un estado de coma".

Según dijo, la niña estuvo así durante varios días, pero ella no buscó ayuda por temor a que Nilson Díaz le hiciera algo, pues “la puerta la tenía bajo candado y le tenía miedo”.

Tras esta situación, de acuerdo con el relato de Carolina Galván, Nilson Díaz dejó a la niña en un caño, pero, aunque ella fue a buscarla, no la encontró.

Pese a entregar esta versión, también aseguró que otra de las hipótesis que han surgido la tienen pensando: “que a él le pagaron y la adoptó una familia de ricachones y la niña está en una finca”.

En medio de la entrevista, al preguntarle “qué le dice su corazón” sobre el paradero de Sara Sofía, Carolina Galván reveló que piensa que “ese man la violó, por eso la desapareció”. Sin embargo, agrega que ella revisó a la menor y no encontró rastros de sangre “ni nada”, pero luego afirma que no está segura si la menor estaba viva el último día que la vio.

Finalmente, dice que a veces cree que su hija Galván está viva y la quiere seguir buscando "como sea, pero buscarla". Además, afirma que quiere terminar sus estudios, a pesar de que le quedan más de 40 años en la cárcel.