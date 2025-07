Estos son los festivos que quedan en Colombia para 2025: ¿hay puentes en julio?

El calendario de días festivos en Colombia para 2025 se acerca a su tramo final, pues de los 18 días feriados que incluye el año, solo restan ocho festivos, distribuidos entre los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre. Los festivos que aún están por venir corresponden, en su mayoría, a conmemoraciones históricas o religiosas y, en algunos casos, han sido modificados por la Ley 51 de 1983, más conocida como la Ley Emiliani, la cual permite que varias fechas se trasladen al lunes más cercano para fomentar los fines de semana largos y así impulsar el turismo interno.

A la fecha, se han celebrado ya 10 días festivos, varios de ellos con fines de semana extendidos. Junio fue el mes más festivo de todo el año, con tres lunes feriados casi consecutivos: el 2, el 23 y el 30. Julio, por su parte, llega con el Día de la Independencia, celebrado cada 20 de julio. Este festivo caerá un domingo en 2025, lo que implica que no se trasladará al lunes ni generará puente. Así lo establece la Ley Emiliani, la cual excluye del traslado a fechas como el 20 de julio, el 7 de agosto, el 1 de mayo, el 1 de enero y el 25 de diciembre.

Febrero fue uno de los dos meses que no contó con ningún día festivo nacional, pese a que se celebra el Carnaval de Barranquilla como festividad regional. Por su parte, el mes de septiembre tiene el Día del Amor y la Amistad, celebrado el tercer sábado del mes, pero tampoco es considerado día no laborable en el calendario oficial. Por lo tanto, estos dos meses son los únicos en todo el año que no cuentan con ningún día festivo en 2025. Colombia cerrará 2025 con ocho días festivos restantes, de los cuales cinco generarán fines de semana largos.



Los festivos que quedan de 2025 en Colombia

20 de julio (domingo): Se celebra el Día de la Independencia, como fecha conmemorativa de la firma del acta de Independencia de Colombia en 1810. Esta fecha no se traslada al lunes.

Se celebra el Día de la Independencia, como fecha conmemorativa de la firma del acta de Independencia de Colombia en 1810. Esta fecha no se traslada al lunes. Jueves 7 de agosto: Se conmemora la Batalla de Boyacá, uno de los hechos más relevantes en el proceso de independencia del país. Este día no se traslada, por lo tanto, caerá en jueves y no generará puente.

Se conmemora la Batalla de Boyacá, uno de los hechos más relevantes en el proceso de independencia del país. Este día no se traslada, por lo tanto, caerá en jueves y no generará puente. Lunes 18 de agosto: Se celebra la Asunción de la Virgen. Gracias a la Ley Emiliani, este día se moverá al lunes, generando un nuevo fin de semana largo, uno de los pocos que quedan en el año.

Se celebra la Asunción de la Virgen. Gracias a la Ley Emiliani, este día se moverá al lunes, generando un nuevo fin de semana largo, uno de los pocos que quedan en el año. Lunes 13 de octubre: Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural, conmemoración que es el 12 de octubre, pero se traslada al lunes. Este será el penúltimo puente festivo del año.

Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural, conmemoración que es el 12 de octubre, pero se traslada al lunes. Este será el penúltimo puente festivo del año. Lunes 3 de noviembre: Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Otra fecha religiosa incluida dentro del calendario festivo nacional y trasladada al lunes. Representa el antepenúltimo feriado del año y uno más con posibilidad de planear descanso o viajes.

Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Otra fecha religiosa incluida dentro del calendario festivo nacional y trasladada al lunes. Representa el antepenúltimo feriado del año y uno más con posibilidad de planear descanso o viajes. Lunes 17 de noviembre: Aunque la Independencia de Cartagena se conmemora el 11 de noviembre, esta es una de las fechas históricas más importantes del calendario nacional, que también se corre para el lunes y ofrece el último puente festivo del año.

Aunque la Independencia de Cartagena se conmemora el 11 de noviembre, esta es una de las fechas históricas más importantes del calendario nacional, que también se corre para el lunes y ofrece el último puente festivo del año. Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción. Aunque no se traslada por Ley Emiliani, este año coincide con lunes, por lo que sí generará un fin de semana largo. En muchas regiones se aprovecha esta fecha para encender los alumbrados navideños y comenzar oficialmente las festividades decembrinas.

Día de la Inmaculada Concepción. Aunque no se traslada por Ley Emiliani, este año coincide con lunes, por lo que sí generará un fin de semana largo. En muchas regiones se aprovecha esta fecha para encender los alumbrados navideños y comenzar oficialmente las festividades decembrinas. Jueves 25 de diciembre: Navidad. Esta fecha no es modificable y este año caerá un jueves. No genera puente, pero muchas personas suelen extender sus vacaciones hasta el fin de semana.

¿De qué se trata la Ley Emiliani en Colombia?

La Ley 51 de 1983 fue creada con la intención de organizar mejor los días feriados, buscando un equilibrio entre la vida laboral y personal. Promovida por el senador Raimundo Emiliani Román, esta normativa permite trasladar varios festivos religiosos y civiles al lunes más cercano. Según el Ministerio de Trabajo, los días no laborables también funcionan como mecanismos de recuperación física y emocional, que reducen el agotamiento laboral y mejoran el bienestar general.

La Navidad de 2025 será el jueves 25 de diciembre y aunque no habrá puente oficial, muchas personas planean sus vacaciones navideñas iniciando el viernes 26, lo cual podría dar lugar a un fin de semana largo no oficial. El Año Nuevo, por su parte, se celebrará el jueves 1 de enero de 2026, lo que también se presta para que algunos extiendan su descanso hasta el fin de semana siguiente, en caso de que las condiciones laborales lo permitan.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co