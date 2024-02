Carrotanques en La Guajira: UNGRD defiende contrato y anuncia fecha para que empiecen a llevar agua

Luego de la denuncia de Noticias Caracol sobre los carrotanques que el Gobierno envió a La Guajira para suministrar agua a varias zonas de esa región, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, anunció que esta semana comenzarán a funcionar.



Sin embargo, lo que no está claro en ese departamento es de dónde saldrá el agua para cargarlos. También hay muchas dudas sobre la empresa contratada para llevar los camiones.

Olmedo López, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, defendió la polémica contratación tras la que 40 carrotanques, que costaron más de 45.000 millones de pesos, estaban totalmente inoperantes, parqueados en una base militar de Uribia, en La Guajira, a pesar de que el 18 de enero pasado se anunció con bombos y platillos su entrada en funcionamiento inmediata.

Según dice el Gobierno, se demoraron porque no tenían póliza, placas de La Guajira y porque querían contratar a locales como conductores. Sin embargo, no responden cuestionamientos alrededor de la empresa Impoamericana Roger Sas que, como reveló el periódico El Tiempo, no solo contaba con un corto capital, sino que también tenía un amplio objeto social hasta de venta de carne.

“Los vehículos hoy están en La Guajira y los entregaron antes de tiempo. La no experiencia mostró que cumplió antes de tiempo y que los vehículos, que tenían 4 meses para entregarlos, los entregaron antes del tiempo estipulado en el contrato”, señaló Olmedo López.



Y agregó que “para el jueves, esos 40 vehículos, con los 10 que inician mañana, estarán recorriendo el departamento de La Guajira, entregando agua potable y desde mañana esos 40 vehículos inician el cargue en Uribia y en Maicao”.



El director de la UNGRD defiende el contrato y niega lo dicho por la comunidad sobre la dificultad y las condiciones de estos carros para llegar a las rancherías apartadas y dice que hay agua para llenar la capacidad individual de 16.000 litros en pozos en Uribia y Maicao.