En La Guajira, carrotanques entregados por el Gobierno llevan un mes parqueados: ¿y el agua?

En La Guajira, hay polémica porque los carrotanques entregados hace un mes por el Gobierno, están parqueados y sin repartir el agua que se prometió a las comunidades wayú.



En una guarnición militar en Uribia permanecen parqueados los 40 carrotanques que fueron entregados, con bombos y platillos, el pasado 18 de enero por el Gobierno nacional. Durante ese evento de entrega, los vehículos hicieron una caravana por Riohacha y Uribia anunciando que llegaba la tan anhelada agua para las comunidades. En ese entonces la entrega la hizo Sneyder Pinilla, subdirector para el manejo de desastres de la Unidad de Gestión de Riesgo.

"Aquí desde que trajeron esos camiones yo nunca los he visto, a ninguno, repartiendo agua. Aquí hacemos un sacrificio y entre todos reunimos para traer el carrotanque", dice Manuel Uriana, habitante de La Guajira afectado por falta del vital líquido.

Y es que hoy la molestia de los wayú es que, pasado un mes, esos carrotanques no cumplen su función. Noticias Caracol conoció que no tienen conductores asignados, ni pólizas, no cuentan con rutas, ni rubro para el gasto de combustible.

Por el sector de San José, en Uribia, los niños, por petición de sus madres, recogen agua verdosa y mal oliente, mientras que en las rancherías los tanques de almacenamiento de agua están vacíos, añorando que en algún momento llegue por esos lados un carrotanque con el líquido.



El pasado 6 de febrero, María Alejandra Mejía, coordinadora municipal de Gestión de Riesgo de Uribia, dijo que estaban avanzando para que los carrotanques entraran en funcionamiento.



Publicidad

"Los nuevos carrotanques que ya fueron entregados al municipio, que serán supervisados y operados por el Ejército Nacional, también ya van a ser destinados a cada punto de la alta Guajira para que pueda hacerse esa repartición a más comunidades", señaló Mejía hace 10 días.

Sin embargo, todo sigue en promesas en La Guajira. Mientras los carrotanques están recibiendo sol y apagados en el recinto militar, las comunidades indígenas viven un drama para conseguir algo de agua.