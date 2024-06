Cayó criminal que asesinó a mujer en Valledupar: “El ex me dijo que la matara”

En las últimas horas, cayó un criminal que sería responsable del asesinato de Diana Patricia Cuello Padilla, una mujer que fue encontrada sin vida dentro de su vivienda, ubicada en Valledupar. Este hecho se remonta a febrero de 2023.

Las autoridades capturaron al sujeto, identificado como Luis David Ospino Ospino, esto gracias a las investigaciones pertinentes y testimonios entregados por la comunidad.

El individuo tenía una orden de captura vigente por los delitos de feminicidio y hurto agravado. Además, cuando fue detenido se le incautó un cuchillo.

Publicidad

En meses anteriores, este sujeto fue capturado en Venezuela por violencia intrafamiliar, pero terminó siendo dejado en libertad por no contar con orden de captura vigente en Colombia en ese momento.

Fue entonces que el hombre confesó a las autoridades que era responsable del asesinato de Diana Patricia Cuello, entregando un escabroso relato que involucra al excompañero sentimental de la mujer.

Publicidad

“Él (expareja de Diana) me dijo que la matara por 20 millones de pesos que le debía a su exmujer tras ella haberlo denunciado. Él me tenía amenazado y me dio esa orden a cambio de que yo me quedara con los televisores y cosas de la casa”, sostuvo Luis Ospino.

De acuerdo a la investigación, la expareja de la mujer contrató al criminal para que acabara con la vida de esta a cambio de recibir ciertos electrodomésticos. Al parecer, para efectuar el crimen, el delincuente golpeó a Diana con un ladrillo en la cabeza.

Es importante mencionar que familiares de la mujer encontraron el cuerpo tras llegar a su lugar de residencia, luego de que esta no respondiera las llamadas ni los mensajes.

Aunque en un principio se creyó que se trató de una muerte natural por una operación que se realizó la víctima, la necropsia pudo determinar que Diana Cuello fue asesinada.