En Valledupar, dos hombres fueron asesinados con ráfaga de fusiles que atravesaron carro blindado

En Valledupar, las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el atentado con armas de largo alcance que se presentó en el norte de la ciudad, donde dos personas fueron asesinadas y otra resultó herida.



Los hechos ocurrieron en la noche del jueves 25 de enero de 2024.

Las víctimas se movilizaban en una camioneta blindada por la carrera novena con calle 6C, en la capital del Cesar, cuando fueron sorprendidas por otros vehículos desde donde descendieron sujetos con fusiles, quienes dispararon varias ráfagas.

Los fallecidos fueron identificados como Jamer Pinto, conocido como El Viejo, oriundo de Manaure, Cesar, y Liskay González Freyle, a quien llamaban El Indio y nacido en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con el medio local Radio Guatapurí, Pinto era quien iba conduciendo la camioneta y falleció al instante, mientras que González fue trasladado de urgencia a la clínica Erasmo, pero murió horas después, producto de las graves heridas. Una mujer resultó herida.

La Policía Nacional se encuentra analizando videos de seguridad del lugar para dar con los sicarios, quienes en la huida chocaron una camioneta en inmediaciones del corregimiento de Guacoche.

Ernesto Orozco, alcalde de Valledupar, se pronunció en torno al caso y dijo que “le pedimos a la Policía más controles, más requisas, retenes móviles y mayor contundencia en contra de las bandas criminales".



El coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante de la Policía Cesar, manifestó que tienen “presunciones de quiénes pueden ser. Estamos esperando revisar todo el material investigativo para dar a conocer los nombres y las presuntas situaciones. Sabemos que no son de la región por el modus operandi delictivo, que no es normal. No es común el uso del armamento del largo alcance para cometer este hecho delictivo”.