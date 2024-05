Karol G y Shakira en la Met Gala 2024: Dos colombianas que brillaron en su debut

Orgullo colombiano, eso es lo que sienten miles de personas al escuchar o ver a Karol G y Shakira logrando nuevos hitos en su carrera. En esta ocasión, las dos colombianas debutaron en la alfombra roja de la Met Gala 2024.

Por muchos años, la falta de Shakira en la Met Gala llamaba la atención de sus fanáticos, quienes no entendían por qué la barranquillera no había asistido antes a este importante evento benéfico que se realiza cada año en el Museo Metropolitano de Nueva York. Este 6 de mayo finalmente la cantante acabó con los rumores y deslumbró en el lugar.

De la misma forma lo hizo Karol G, quien se apegó literalmente al tema de este año de la Met Gala: 'El Jardín del Tiempo'. La paisa también hizo parte de los invitados a este evento luciendo un atuendo de cuento de hadas, en el que brillaron sus piedras preciosas, su figura y sus orejas de fantasía.

Karol G se vistió de Marc Jacobs para su primera Met Gala

Karol G se inspiró en las hadas para su vestido en la Met Gala - DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP

La cantante que está llevando a cabo su gira de conciertos del Mañana Será Bonito Tour por Latinoamérica apareció en el Museo Metropolitano de Nueva York como un hada. Señaló en medio de su interacción con la prensa que es un diseño exclusivo de Marc Jacobs, el diseñador norteamericano que cumplió con las expectativas de la colombiana.

Sobre el particular adorno en sus orejas, Karol G detalló que "son unos prostéticos en las orejas, de verdad que este tema me dio toda la inspiración en lo que me gusta. Amo las hadas, los cuentos, la fantasía y en eso nos inspiramos con Marc Jacobs que es el diseñador".

Shakira usó vestido de Carolina Herrera en su debut en la Met Gala

Shakira optó por un vestido rojo para su debut en la Met Gala - DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP

Otra colombiana que se robó toda la atención en su primer paso por el evento más importante de la industria de la moda de todos los años fue Shakira. La barranquillera con más de 20 años de carrera artística pisó por primera vez la alfombra de la Met Gala con un imponente vestido.

La intérprete de 'Monotonía' fue invitada por la diseñadora venezolana Carolina Herrera, quien la vistió con un llamativo vestido rojo. Shakira parecía una rosa caminando por el pasillo y posando para las cientos de cámaras que querían una foto exclusiva de la colombiana.