Habló sobreviviente del colapso de puente en Soledad: “Sentí que el carro se me fue”

Fue dada de alta una de las tres personas que resultaron heridas en medio del colapso de un tramo del puente Simón Bolívar en Soledad, Atlántico. Desde su casa, habló con Noticias Caracol y relató lo ocurrido en el accidente.

>>>¿Cómo siguen los heridos por colapso de puente en vía Soledad-Barranquilla?

"En mi mente, darle la gloria a Dios que me tenga con vida hoy, a pesar de todo lo que se vivió ese día y vamos para adelante", aseguró Luis Alfonso Llanos, quien sobrevivió al colapso del puente en la vía Soledad-Barranquilla.

Adolorido, pero ya en casa y agradecido por seguir con vida, Luis Alfonso Llanos, quien conducía una camioneta gris que cayó al socavón, contó lo sucedido.

Publicidad

"El sprint rojo yo lo vi y lo pasé, cuando yo me vi, me vi fue abajo, lo único que dije fue ‘Dios mío’, porque sentí que el carro se me fue y no solté el volante", relató.

Aseguró que siempre estuvo consciente y que recuerda con claridad cada detalle de ese angustioso episodio.

Publicidad

>>>¿Por qué colapsó el puente vehicular en la vía Barranquilla-Soledad?

“Me tiré y, cuando yo salí, sentí lo que cayó encima, cayó al lado mío algo así y yo no me percaté de que era el carro y después cayó el señor de la moto. Yo salí y me retiré de ahí porque tenía miedo de que viniera otro carro", afirmó.

Señaló que los minutos parecían ser eternos durante el rescate. Su esposa dijo que vivió uno de los peores momentos de la vida.

"Le gritaba a mi hijo, que llegó en ese momento, que lo ayudáramos a sacar con el socorrista y, cuando estamos en el momento que él está subiendo, que ya lo están jalando para arriba, para sacarlo del hueco, se cayó un trozo de carretera”, expresó Tatiana Cueto, esposa de Luis Alfonso Llanos.

Publicidad

Los otros dos heridos aún permanecen bajo observación médica.

Publicidad

>>> Alcaldesa de Soledad dice que ya había advertido "deterioro" del puente colapsado a la ANI