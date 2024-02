Niño de Bolívar, que suplica por la liberación de su mamá, fue resguardado por las autoridades

Bajo custodia de las autoridades está un niño de Bolívar que conmovió a Colombia suplicándole a un grupo criminal que libere a su mamá, que permanece secuestrada. El Gaula de la Policía Nacional rastrea quién plagió a la mujer.



En el sur de Bolívar se activó el esquema humanitario que busca proteger la seguridad y bienestar del menor quien, a través de un video, implora la liberación de su mamá, presuntamente secuestrada por el Clan del Golfo.

“Hemos activado una ruta de protección a ese menor. Ha entrado a un proceso de restablecimiento de derechos, es decir, que las autoridades lo estamos acompañando para evitar que la situación sea mucho más complicada de lo que ya es”, informó Javier Doria, secretario de Gobierno de Bolívar.

Con el fin de facilitar el rescate o presionar la libertad de la madre del menor, que fue secuestrada en la zona minera de la serranía de San Lucas, 3.000 uniformados hacen patrullajes.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, afirmó que la mujer es una lideresa social “muy querida por la comunidad, que inclusive ha salido por su rescate. Vamos a hacer seguimiento para que de una vez por todas la podamos rescatar con vida y devolvérsela sana y salva a ese niño que clama por ayuda”.

Colectivos de mujeres, defensores de derechos humanos y organizaciones campesinas ratificaron una solicitud a los secuestradores.

Las autoridades de Bolívar insisten en aumentar el píe de fuerza ante la escalada de violencia por parte de miembros del ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y mafias de narcotráfico en el departamento.

¿Qué dijo el menor en su video?

El niño que busca a su madre insistentemente manifestó por medio de una grabación lo siguiente: “Señores autodefensas, este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la pueden devolver con vida, no tengo padre, no tengo a nadie, no me quiero quedar huérfano. ¿Por favor me la pueden regresar?”.