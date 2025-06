Atacan bus de Millonarios antes de partido contra Nacional en el Atanasio Girardot: anuncian captura

Este lunes 16 de junio se lleva a cabo la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2025 que deja un día decisivo para el Grupo B. Toda la atención se concentra en Bogotá y Medellín, donde se disputan dos partidos para conocer quién llegará a la última fecha.

En la capital de Antioquia se espera el encuentro entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot sobre las 8:20 p. m., momento en el que se dará inicio al partido que podría ser determinante en la carrera por llegar a la gran final. Sin embargo, este evento se empañó por diferentes acciones a las afueras del estadio en las que se presentaron agresiones contra los miembros del cuadro Embajador.

En redes sociales se denunció que varias personas lanzaron piedras contra el bus de Millonarios justo en la entrada del complejo deportivo. Imágenes difundidas muestran las ventanas del vehículo "astilladas" por los golpes recibidos. Por lo pronto, según informó el alcalde Federico Gutiérrez, "no hay jugadores heridos" ni nadie de la delegación.

El mandatario de la ciudad también anunció que, por los hechos registrados, se detuvo a una persona, quien será judicializada: "No más violentos. Ese no puede ser considerado como hincha. Dañan la fiesta del fútbol", aseveró Gutiérrez al respecto en su cuenta oficial de X.

Fuentes de la Policía Metropolitana de Medellín le confirmaron a Noticias Caracol que la persona capturada es un hombre de 30 años y será imputado por los delitos de lesiones personales, daño en bien ajeno y violencia contra servidores público. Acerca del ataque contra el vehículo se informó que sucedió minutos antes del encuentro, mientras los jugares ingresaban al estadio por la avenida Colombia.

En este punto, un grupo de personas "lanzaron el humo de un extintor" con el propósito de bloquear la visibilidad del conductor y prosiguieron a tirar "una piedra al bus". De acuerdo con el registro preliminar, en medio de los ataques contra el equipo, se hizo caer a dos policías que acompañaban el vehículo hasta las instalaciones.

Millonarios ya había sido víctima de un hecho similar en la primera jornada de la Liga, cuando se disponía a jugar ante Unión Magdalena en Santa Marta. Al llegar al estadio, el autobús que transportaba a la delegación fue atacado con piedras y bloques. Durante este violento incidente, el arquero Iván Arboleda sufrió un golpe en el cuello y el pecho, además de lesiones en los ojos causadas por esquirlas de vidrio. También resultaron lastimados, aunque de forma leve, el delantero Jáder Valencia y el delegado Óscar Cortés

Este no ha sido el único episodio de violencia que ha enfrentado el equipo capitalino. Antes de uno de los clásicos contra Santa Fe, en la fase de todos contra todos, el bus del club también fue agredido por individuos con camisetas del conjunto cardenal. En esa ocasión, el delantero argentino Santiago Giordana expresó su frustración en redes sociales con un contundente mensaje: “¡Hasta que no maten a alguien no van a parar! Qué increíble”.

Tras los hechos ocurridos en Santa Marta el 24 de enero de 2025, las autoridades locales ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos a quien brinde información que permita identificar a los responsables. Por su parte, la Dimayor, tras recibir el comunicado oficial del club, decidió suspender el encuentro ante Unión Magdalena alegando falta de condiciones de seguridad para garantizar el desarrollo del partido.

Alineaciones de Atlético Nacional vs Millonarios hoy en el Atanasio

Entre los titulares en el partido para el Atlético Nacional su entrenador, Javier Marcelo Gandolfi, debió apelar a algunas piezas de recambio ante las bajas confirmadas de Andrés Román, Sebastián Guzmán, Elkin Rivero y Edwin Cardona.

Estos son los 10 confirmados de Nacional para la primera parte del encuentro:



David Ospina

Juan José Arias

William Tesillo

Joan Castro

Camilo Cándido

Jorman Campuzano

Juan Zapata Zumaque

Marino Hinestroza

Billy Arce

Andrés de Jesús Sarmiento

Alfredo Morelos

Por su parte, para el equipo embajador, se anunciaron los siguientes jugadores para la parte inicial del juego:



Álvaro Montero

Helibelton Palacios

Jorge Arias

Danovis Banguero

Andrés Linás

Nicolás Arévalo

Daniel Cataño

Stiven Vega

Daniel Ruiz

Falcao García

Jader Valencia

