Otro escándalo similar al de agente de Sijín: mujer peleó en EPS por supuesta infidelidad

Pocos días después de que se hizo pública una grabación donde un agente de la Sijín descubre a su esposa supuestamente engañándolo , se conoció el video de otro escándalo por una presunta infidelidad, esta vez en Soledad, Atlántico. "Vuelve la burra al trigo", dicen usuarios en redes sociales.



La escena tuvo lugar en una EPS del municipio y en el video aparece una señora agrediendo verbalmente a una trabajadora que, al parecer, tuvo un amorío con su compañero sentimental. "Tengo las pruebas, zor** hiju***", gritó la mujer a la funcionaria.

Alterada, la ciudadana trató de llegar al cubículo donde se encontraba la empleada, pero un vigilante se lo impidió. La señora golpeó todo lo que encontró a su paso mientras era observada por otros trabajadores y pacientes.

"¡Sal y dame la cara! Aquí tengo las pruebas. ¿Qué clase de profesional eres? ¡Llámenme al jefe de esa…! Dime lo que hablabas de mí", expresó la mujer. “¡No me toquen, no me toquen!”, alegó la ciudadana después de que el personal de seguridad trató de sacarla del sitio.



Varios internautas han comparado esta historia con el caso del agente de la Sijín, que fue tema de conversación hace algunos días.

Publicidad

En este caso, un video muestra al funcionario reclamarle a su pareja y a uno de sus compañeros de la institución por la traición. Al preguntarles si tenían algo que confesarle, el señalado amante de su compañera sentimental le responde: “Fue su esposa”, mientras la mujer solo guarda silencio.



La señora supuestamente demandó a su esposo por injuria, de acuerdo con el diario El Tiempo, argumentando que “la agredió verbalmente y la amenazó, porque según la Policía, la persona que se encontraba en la vivienda con ella a esa hora era su amante. El uniformado había hecho un video que iba a subir a las redes sociales para dañar su reputación”.