Alina Lozano y Jim Velásquez confirman que "nunca hubo embarazo"

Luego de que se realizaran la primera ecografía, los actores Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron en sus redes sociales que "nunca hubo embarazo". La pareja de esposos procedió a explicar que se trató de un error médico.

"El proceso fue exitoso", empezó explicando Alina Lozano sobre el tratamiento de reproducción asistida al que se sometió para poder quedar embarazada a sus 54 años: "El tema es que, según nos explicó el doctor, hay falsos positivos. Ese fue nuestro caso".

La actriz explicó que la prueba casera de embarazo que se realizaron salió positiva, al igual que la de sangre, por lo que ellos compartieron emocionados la noticia en sus perfiles de redes sociales. Tras varios exámenes médicos, Lozano confirmó que "en la ecografía no salió nada, no hay bebé. No perdimos el bebé, fue algo que no se dio".

La pareja aclaró que no perdieron el bebé porque ese era el rumor que surgió luego de que publicaran las primeras fotos de la ecografía que se realizaron y, efectivamente, muchas personas comentaron en la imagen que no se veía ningún feto en el resultado.

Alina Lozano señaló que no están seguros por qué el resultado de las pruebas era positivo siempre, pero los doctores le indicaron que debido al tratamiento al que se sometió era una posibilidad. Tanto Alina Lozano y Jim Velásquez lloraron al dar a conocer la noticia.

"Ya sé que van a decir que todo fue show, que somos los más mentirosos de Colombia y asumimos lo que va a pasar", concluyó la actriz en el video publicado en sus redes sociales.

"Muchísimas gracias a quienes nos apoyaron y tuvieron el sueño con nosotros. Yo no me quiero dar por vencido", señaló Jim Velásquez.

Tal y como lo anticipó Lozano, en los comentarios muchas personas critican a la pareja de esposos por "jugar" con este tipo de contenido.

"Facturar con la mente de la gente, qué bajo", "Dejemos de seguirla, no es justo", "Las cosas que inventan para hacer dinero", "Jugaron con las personas", manifestaron algunos.

