Preocupación en Barranquilla por aumentos de hasta el 7% en las tarifas de energía

En Barranquilla, los usuarios del servicio de energía están preocupados porque entre enero y febrero las tarifas han aumentado un 7%. Pese a que la ciudadanía se esfuerza en desconectar los aparatos para ahorrar, los incrementos son inminentes.



Desde hace 39 años, Fluvia Rojas vive en el barrio La Pradera, suroccidente de Barranquilla y asegura que está haciendo de todo para que el recibo de la energía no le llegue tan costoso.

“Desconecto el congelador a las 7 de la noche y lo vuelvo a conectar al día siguiente a las 3 de la tarde. Tengo dos abanicos en dos cuartos y no los prendemos, solamente en la noche. Chupamos calor con tal de no gastar luz y eso no vale, porque el recibo viene hasta más caro”, sostuvo la mujer.

Por su parte, Jair Fails, otro habitante del sector, manifestó que “antes pagaba 130 mil pesos y ahora 280 mil pesos. Le pedimos a los mandatarios que se pongan al frente, porque aquí no aguantamos un aumento más”.

Según la Liga Nacional de Usuarios de Registros Públicos de la región Caribe, este aumento entre enero y febrero es por una resolución de noviembre que fue expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

Publicidad

“Según esta resolución se recogieron todas las opciones tarifarias desde la pandemia y nos la empezaron a cobrar desde enero con las facturas del mes de febrero. En la región Caribe tenemos tarifas de energía por encima de mil pesos el kilovatio por hora”, argumentó Norman Alarcón, coordinador de la liga mencionada anteriormente.

Ante la situación, la bancada del Caribe en el Congreso pidió citar al ministro de Minas y a las empresas de energía a un debate de control político.

“La bancada Caribe, toda la oposición de independientes dijeron o comemos o pagamos la luz o pagamos la matrícula. Hoy la gente no aguanta más, esto es una bomba de tiempo. Le pedimos al Gobierno Petro soluciones de fondo sobre este tema. Si hay plata para el metro de Bogotá, que no es una necesidad básica, debe haber plata para este tema”, indicó Mauricio Gómez, senador de la República.

Publicidad

Los congresistas insistirán durante esta legislación para llegar a acuerdos con el Gobierno nacional y de esta manera regular las tarifas de energía y que no se afecte el bolsillo de los habitantes del Caribe.