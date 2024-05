Peso Pluma culpa a peluquero de Medellín por su característico corte de cabello

Peso Pluma es uno de los cantantes mexicanos más escuchados en la actualidad, a tal punto que la revista musical Rolling Stone, en marzo de 2024, lo consideró como 'el artista nuevo más importante del planeta'. Su estilo para cantar es muy particular, al igual que su look.

En una reciente entrevista con Jimmy Fallon, en Nueva York, Estados Unidos, el presentador le preguntó sobre su corte de cabello, a lo que el intérprete de ‘Ella baila sola’ le contestó que su icónico peinado nació por un “error”.

“Todo el mundo quiere tu corte de pelo”, manifestó Fallon, a lo que Peso Pluma le refutó diciendo: “Dios mío, yo no lo quiero”.

El oriundo de Zapopan narró que su estilo “en realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia. Fui a hacer un video allá cuando estaba estudiando mi carrera. Me di cuenta de que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo me di cuenta de que no estaba tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”.

Peso Pluma dice que su corte de pelo fue un error que cometió un barbero en Medellín, y que bueeeh, que no se veía tan mal, y se puso de moda pic.twitter.com/NulmMggB8Z — Alejandro Marin (@themusicpimp) May 18, 2024

Decidió quedarse con su corte de cabello estilo mullet porque “los niños pequeños lo quieren”.

Jimmy Fallon le tenía una sorpresa a Peso Pluma

Luego de que el artista contó el origen de su corte, el presentador Jimmy Fallon quiso mostrarle cómo él luciría con su característico mullet, a lo que Peso Pluma reaccionó con risas.

