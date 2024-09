“Si me quedo más en la terraza, el árbol me mata”: afectada por vendaval en Atlántico

Los habitantes del Atlántico han sufrido las consecuencias de los fuertes vientos que han azotado la región, dejando decenas de casas afectadas e incluso interrumpiendo dos vuelos comerciales con destino a la zona. Este es el segundo vendaval que se registra en el Atlántico y la situación es preocupante. En la noche del 19 de septiembre, se reportaron daños significativos debido a los vientos.

Entre los municipios afectados se encuentran Sabanagrande, Malambo, Soledad, Barranquilla, Ponedera y Sabanalarga. En Sabanagrande, se observan casas destechadas y árboles caídos. La comunidad apenas se recuperaba de los daños ocasionados por el vendaval del 16 de septiembre cuando, el 19, nuevamente fueron golpeados por vientos intensos.

Las ráfagas también arrancaron parte de las láminas de los techos, causando una devastación visible en el interior de las viviendas. Además, muchos habitantes perdieron sus enseres, ya que tras los fuertes vientos comenzó a llover.

El árbol de su casa casi la mata



Fabiola Carrillo, una de las afectadas, compartió su angustiante experiencia: “Fue un momento muy angustiante porque al ver que el techo se nos venía encima, sentí un gran desespero. Cuando el árbol cayó sobre mi casa, pensé que el techo se había colapsado. Me puse las manos en la cabeza y dije ‘me mató’, porque el árbol es enorme. Cuando salí a la sala, estaba en mi habitación y apenas había entrado. La sala estaba oscura y, con la linterna del celular, me di cuenta de que la puerta de la calle estaba abierta, a pesar de que yo la había cerrado. Si hubiera estado un minuto más en la terraza, ese árbol me habría matado”.

Publicidad

Afectaciones en vuelos comerciales

Además, durante los dos vuelos comerciales que llegaban al Atlántico, varios pasajeros se asustaron por la turbulencia provocada por los vientos. En un video se escucha a una mujer gritar: “¡Ay, Padre Santo, Padre Santo, dale sabiduría, que tome el control!”.

#Caribe | Susto en vuelo a Barranquilla por fuertes vientos en Atlántico: “Señor, toma el control”https://t.co/HoH0hgagSv — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 20, 2024

En Sabanagrande, las autoridades informaron a Noticias Caracol en vivo que trabajaron hasta tarde con los organismos de socorro para retirar los árboles caídos sobre las viviendas y los postes que obstaculizaban las vías, así como recoger los cables de alta tensión. También se hace un llamado a la comunidad para que tenga precaución, ya que, según los pronósticos, continuarán las lluvias en las próximas horas.

Publicidad

Por último, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona tras ser impactada por un rayo en el municipio de Sabanalarga.