Alcaldes de 9 municipios del Meta que están amenazados claman por esquemas de seguridad

Mientras en el país surgen dudas por cuenta de los esquemas de protección que se asignan a algunas personas, alcaldes de nueve municipios del Meta que están amenazados por grupos ilegales aseguran que llevan 7 meses clamando por protección, pero hasta el momento, nada de nada.

Jefree Martínez es el alcalde de Lejanías, Meta. Él dice estar amenazado por parte de las disidencias de las FARC y que estas empezaron a llegar cuando inició un plan para proteger a los comerciantes.

El mandatario solicitó un esquema de protección a la UNP, pero lo que le asignaron fue un chaleco antibalas y un botón de pánico que todavía no le han llegado: “Las palabras textuales fue que yo estaba alzado con la guerrilla y que me iban a meter mi susto y que, si no podían conmigo, lo harían con mi mamá, gestora social del municipio”.

En nueve municipios del sur del Meta y con panfletos, las disidencias de las FARC han ordenado a los comerciantes cerrar sus negocios. Ante el panorama, los mandatarios solicitan un vehículo blindado para protegerse durante los desplazamientos.

Camilo Pulgarín, alcalde de Mesetas, Meta, indicó que muchos mandatarios se ven obligados a desplazarse en transporte público: “Arriesgando la integridad física de cada uno de nosotros”.

Por su parte, Ricardo Díaz, alcalde de San Juan de Arama, recalcó que la situación ya la conoce la Unidad Nacional de Protección: “No ha sido posible que nos den un esquema de seguridad, de pronto un carro blindado o personas que estén con nosotros para transitar con tranquilidad las vías”.

