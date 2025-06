Las dos piezas faltantes en la “logística sicarial” del atentado contra Miguel Uribe Turbay

Los investigadores de la Fiscalía y de la Policía están acomodando las piezas del tablero en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, el cual lo mantiene en estado de máxima gravedad y con pronóstico reservado en la Fundación Santa Fe. En el centro del entramado está el joven sicario que le disparó al senador, pero de él se están desprendiendo varias ramas que las autoridades ya tienen en la mira.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De hecho, en solo una semana capturaron a dos presuntos involucrados en la logística del sicariato. Uno de ellos esCarlos Eduardo Mora González, quien fue detenido en Bogotá e imputado por los delitos de "tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos" al considerarlo coautor del atentado.

La fiscal Luz Adriana Camargo explicó que el presunto papel de este hombre fue la de realizar el reconocimiento previo del lugar donde se cometió el atentado contra Uribe Turbay. Y el día del ataque estaba en el vehículo Spark de color gris donde se ultimaron los detalles y bajó el joven sicario con el arma Glock con la cual le disparó al senador.

Publicidad

La otra capturada es Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, quien supuestamente participó "en la planeación del ataque armado contra el senador". "La mujer fue imputada por los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y uso de menores de edad en la comisión de delitos", detalló la Fiscalía sobre la detención que se realizó en Florencia, en Caquetá.



¿Quiénes son las piezas que faltan?

Y en el tablero del atentado contra Uribe Turbay aparecen otros dos hombres quienes responden a los alias de El Costeño y de El Negro. Sobre el primero se conoce que se trata del hombre que desciende del vehículo gris del cual también bajó el joven sicario y también aparece en varios videos recopilados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Una de las características es que calzaba unos zapatos rojos.

Para las autoridades es una de las fichas claves de la logística y su identidad fue expuesta en uno de los cabos sueltos que dejaron durante el plan, puesle giró por Nequi el pago del servicio de transporte a un motociclista que transportó al joven sicario hasta el barrio Modelia.

Publicidad

Respecto al segundo señalado, las autoridades ya saben que tiene antecedentes por hurto, porte de armas y extorsión. Además del alias de El Negro también se le conoce en el mundo del hampa como Byron, oriundo de Florencia, Caquetá, donde fue capturada alias Gabriela.

Incluso, una de las situaciones que analizan las autoridades es la cercanía entre Byron, Mora y Martínez. Por un lado, los dos hombres aparecen en un proceso judicial por tráfico de armas, mientras que se indaga cuál es la relación de ‘El Negro’ con la ya capturada alias Gabriela, quien nació en Barranquilla, residía en Bogotá y, tras el atentado, huyó a Caquetá y cambió de apariencia.

Ahora, las autoridades indagan si alias Byron estuvo en Bogotá durante los días previos y posteriores al ataque contra el precandidato presidencial. Él junto a alias El Costeño son hoy las piezas clave para dar con los autores intelectuales del atentado.

En tanto, el estado de salud de Miguel Uribe Turbay es extremadamente crítico, como lo informó la Fundación Santa Fe en la tarde de este 16 de junio luego de someter al senador y precandidato presidencial a una nueva cirugía por un edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control. La familia del senador se sigue aferrando a un milagro.



¿Escape hacia Ecuador?

Las autoridades tiene indicios de que alias Gabriela estaría intentando huir hacia Ecuador, pero su plan fue frustrado con su rápida captura. Sin embargo, se está indagando si alguno de los implicados que hoy se buscan habría logrado escapar a ese territorio.

Publicidad

La portavoz del Gobierno de Ecuador, Carolina Jaramillo, dijo que las "fuentes de inteligencia" del Estado "no tienen información" sobre si el encargado de planificar el atentado contra el precandidato Uribe Turbay se ubica actualmente dentro del territorio ecuatoriano. "No es información oficial y no tenemos nada que decir al respecto", declaró Jaramillo. De esta forma, descartó que se haya iniciado una investigación dentro del Estado ecuatoriano sobre el tema y dijo que, por el momento, Colombia no ha solicitado ayuda.

Las capturas de 'El Costeño' y 'Byron' serán claves para esclarecer cómo fue la logística del sicariato y saber quién los contrato para atentar contra Uribe Turbay; es decir, llegar a los autores materiales del ataque que tiene consternada a Colombia.

Publicidad

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

NOTICIAS CARACOL