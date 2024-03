Alerta en Cáqueza por falta de agua potable: comunidad accede al líquido solo una vez a la semana

Los habitantes del municipio de Cáqueza, Cundinamarca, denuncian que desde hace 4 meses no cuentan con el suministro constante de agua potable. Aseguran que el líquido llega una hora cada 8 días y en malas condiciones.



Son cerca de 15.000 habitantes viviendo este drama. En videos ha quedado registrado cómo el líquido sale turbio por la tubería.

“Si nos bañamos un día, no nos bañamos 2 o 3 días porque no nos podemos bañar porque no hay agua”, dijo una de las vecinas del municipio, identificada como Linda Rosa Velasco.

La comunidad vive a la espera de un milagro que le permita tener agua potable. La poca cantidad de agua que llega a esta comunidad es proveniente del río Cáqueza. El mal estado del líquido es evidente.

La líder comunal de Cáqueza, Francy Quevedo, manifestó que “el muestreo que se hizo en el mes de enero nos arroja que el agua tiene un alto riesgo. No nos dice que no sea potable, pero tiene un alto riesgo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros estamos tomando aguas que no son sanas. Aquí en el hospital se ha aumentado el tema de la gastroenteritis, nuestros niños viven con diarrea, viven enfermos”.

Publicidad

Gracias a que en los últimos días llovió en Cáqueza, la comunidad aprovechó para recolectar agua y asear sus viviendas.

Denuncian que a pesar de no tener acceso al líquido, las facturas no dan tregua

La vecina Almarina Rodríguez dijo a Noticias Caracol que “los recibos llegan sumamente costosos. Hay familias pequeñas y, sin embargo, los recibos llegan por $70.000, $80.000 y $120.000. Es el colmo".

Publicidad

Andrés Cajas, gerente Prolatam Cáqueza, explicó que “actualmente el municipio tiene una concesión de 29,4 litros por segundo otorgada por la Corporación Ambiental. Esta concesión es insuficiente para dar abasto a toda la población. Según los cálculos que hemos hecho desde Prolatam, el municipio para que deje de estar sectorizado y se pueda brindar servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debería tener un caudal alrededor de los 50 litros por segundo”.

Para lograrlo, Cajas indicó que se podría “poner en marcha el Acueducto de Fruticas y esto de sectorización, pues ya estaba planteada desde la antigua empresa de servicios públicos, esto no es algo que Prolatam haya implementado”.

Por su parte, la alcaldesa de Cáqueza, Alba Yolima Benito, hizo un llamado “a la empresa Prolatam a que sea responsable con los compromisos que hemos acordado”.

La comunidad de Cáqueza advierte que realizará un bloqueo en la vía nacional el próximo 15 de marzo si no se encuentra una solución durante esta semana.