Municipio de Caqueza

Municipio de Caqueza

  • Reportan manifestaciones en la vía al Llano para este lunes festivo 12 de enero
    Fotografías de los manifestantes en la vía al Llano este lunes festivo 12 de enero de 2026.
    Cortesía/Coviandina
    EN VIVO
    COLOMBIA

    Movilidad vía al Llano EN VIVO lunes festivo 12 de enero: se levantan los bloqueos

    Este lunes festivo, un grupo de manifestantes bloqueó la vía al Llano a la altura del municipio de Cáqueza, departamento de Cundinamarca.

  • Por falta de agua potable en Cáqueza, comunidad accede al líquido solo una vez a la semana
    Captura de pantalla.
    COLOMBIA

    Alerta en Cáqueza por falta de agua potable: comunidad accede al líquido solo una vez a la semana

    Al menos 15 mil habitantes de Cáqueza viven con baldes y canecas en la mano, a la espera de que llegue el agua potable: "Si nos bañamos un día, no nos bañamos dos o tres".

