Municipio de Caqueza

Movilidad vía al Llano EN VIVO lunes festivo 12 de enero: se levantan los bloqueos
Este lunes festivo, un grupo de manifestantes bloqueó la vía al Llano a la altura del municipio de Cáqueza, departamento de Cundinamarca.
-
Alerta en Cáqueza por falta de agua potable: comunidad accede al líquido solo una vez a la semana
Al menos 15 mil habitantes de Cáqueza viven con baldes y canecas en la mano, a la espera de que llegue el agua potable: "Si nos bañamos un día, no nos bañamos dos o tres".