Alerta roja en Santa Marta por fuertes lluvias: reportan inundaciones en Villa Betel

La temporada de lluvias mantiene en alerta a Santa Marta, donde varias familias resultaron afectadas por las inundaciones registradas este sábado 24 de octubre. Uno de los sectores con mayores consecuencias es Villa Betel, en el que el desbordamiento de la quebrada Tamacá alcanzó viviendas y ocasionó pérdidas de enseres. La emergencia llevó a la Alcaldía Distrital a desplegar personal de atención en el sector y activar un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde el cual se recopilará información sobre los daños registrados en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades también comenzaron las labores para establecer cuántas personas resultaron damnificadas y determinar qué ayudas necesitan.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, se desplazó hasta Villa Betel para conocer las afectaciones y supervisar la respuesta institucional. El funcionario explicó que las inundaciones alcanzaron las etapas 1, 2 y 3 del barrio, donde varias familias tuvieron agua dentro de sus viviendas y perdieron pertenencias. "Samarios, continuamos atendiendo la emergencia debido al desbordamiento de la quebrada Tamacá, ocasionada por la temporada de lluvias que afecta a gran parte de la región Caribe. Desde el primer momento en que se reportó la situación, activamos el PMU y trasladamos maquinaria amarilla a Villa Betel, la zona de mayor afectación, y avanzaremos con ayudas a los afectados", indicó.

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En la zona también se encuentran equipos de gestión del riesgo, maquinaria amarilla, Bomberos y Defensa Civil, que participan en la atención de la contingencia.



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Alcaldía de Santa Marta activa PMU por inundaciones

Ante las afectaciones reportadas en distintos puntos de la ciudad, la Alcaldía instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se recopila información sobre las emergencias y se coordinan las acciones de respuesta. De acuerdo con la Alcaldía, este mecanismo permitirá centralizar los reportes de los sectores afectados y organizar la intervención de las entidades distritales y los organismos de socorro. La administración también busca establecer cuáles son las necesidades más urgentes de las familias que tuvieron que enfrentar el ingreso de agua a sus viviendas.



En Villa Betel, las primeras labores incluyen la identificación de los damnificados y la evaluación de los daños. Con la información que se obtenga del censo, las autoridades podrán establecer las ayudas que se requieren para atender a los hogares afectados. La Alcaldía indicó que dispone de maquinaria amarilla para apoyar los trabajos en la zona. A estas labores se suman el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, entidades que participan en la atención de la emergencia. La administración distrital señaló que la prioridad es atender a las personas afectadas y recopilar información sobre las consecuencias de las lluvias.

La Alcaldía Distrital, través de la OGRICC, se encuentra en Villa Betel 1, 2 y 3, acompañando a las familias afectadas por el desbordamiento de la quebrada Tamacá, resultado de la temporada de lluvias que hoy afecta a gran parte del Caribe. pic.twitter.com/nh4iEXXVzD — Alcaldía de Santa Marta (@SantaMartaDTCH) October 24, 2026

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Villa Betel no es el único sector de Santa Marta donde se han presentado dificultades por las precipitaciones. Durante su recorrido, el alcalde informó que también se reportaron afectaciones en los sectores de Paraíso y Corea, en Gaira. La situación se presenta en medio de las condiciones meteorológicas pronosticadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) que llevó a autoridades a advertir sobre el riesgo de inundaciones y aumentos repentinos en "las cuencas de de los ríos Piedras y Manzanares", agregó la Alcaldía.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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