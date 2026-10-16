No se confíe por las lluvias: estos serán los meses más críticos del fenómeno de El Niño en Colombia

Durante los meses de octubre y noviembre, el territorio colombiano atraviesa por la segunda temporada de lluvias del año. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) indican que se registran eventos de precipitación en zonas de la región Andina. Un registro de esta situación ocurrió en la ciudad de Bogotá, donde cayeron 45 milímetros de agua en un lapso de dos horas y media, además de vientos en el municipio de Funza.

A pesar de la presencia de estos episodios de lluvia, los datos del sistema de monitoreo confirman un descenso en el acumulado de agua caída. Durante este periodo, las precipitaciones han bajado entre un 50% y un 60% en comparación con los promedios de años anteriores. La subdirectora de meteorología del IDEAM, la coronel Carolina Rueda, explicó en Noticias Caracol que la atmósfera presenta variaciones mientras el fenómeno de El Niño altera los ciclos habituales de precipitación.



¿Cómo será el comportamiento del clima en los próximos meses?

El director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, presentó en Noticias Caracol el reporte sobre el comportamiento del clima y el nivel de las cuencas hídricas en la región. Durante la entrevista en vivo, el funcionario declaró: "para los meses de diciembre, enero y febrero vamos a presentar la mayor intensidad del fenómeno de El Niño, las temperaturas más altas, el mayor desabastecimiento de agua por disminución de las precipitaciones en todo el territorio".

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En su intervención, Ballesteros insistió en que las personas no deben confiarse por los aguaceros recientes en las ciudades. "El llamado que le hacemos hoy a los ciudadanos de no confiarnos por esas lluvias esporádicas que estamos teniendo en las capitales o en algunos sitios, porque esto no quiere decir que no estemos en fenómeno de El Niño", afirmó el director de la entidad ambiental. El directivo sostuvo que esta condición climática se unirá con la época seca de mitad de año, extendiendo la baja disponibilidad de agua hasta el cierre del primer semestre.



22 municipios de Cundinamarca y Boyacá bajo la alerta por desabastecimiento

El balance presentado por la CAR señala que 22 municipios de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá registran problemas en el suministro de agua. Dentro de este grupo, seis poblaciones permanecen en nivel de alerta roja: Caparrapí, Vergara, Villeta, Chaguaní, Silvania y Mesitas del Colegio. Ballesteros sostuvo que "los racionamientos siempre serán una medida que nos lleva a los ciudadanos a mejorar nuestros hábitos de consumo (...) pero los racionamientos no son una solución, en realidad las soluciones tienen que ser estructurales de mediano y largo plazo".



Por su parte, municipios en alerta naranja como Facatativá aplican cortes en el servicio desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Los habitantes y comerciantes del municipio deben juntar agua en recipientes durante la noche para operar durante el día. En este lugar, las autoridades locales realizan la excavación de un pozo en la zona urbana y dos en la zona rural para extraer agua del subsuelo. Otras diez poblaciones como Chiquinquirá, Saboyá, Anapoima y La Mesa se encuentran en alerta amarilla.



Cortes de agua en Medellín y el proyecto de la represa de Salvajina en Cali

La baja en los aportes hídricos genera medidas de racionamiento en otras zonas del país. En la ciudad de Medellín, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aplica suspensiones nocturnas del servicio entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana. La medida completa cinco semanas de aplicación y afecta sectores de la comuna 8 (Villa Hermosa) debido a que los embalses abastecedores no alcanzan el 70% de su capacidad.



En el suroccidente de Colombia, las autoridades buscan alternativas ante la sequía. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó sobre las negociaciones para que las Empresas Municipales de Cali (Emcali) asuman la propiedad de la central hidroeléctrica y la represa de Salvajina. De concretarse la transacción, este embalse ubicado en el departamento del Cauca garantizará el recurso hídrico para la población de Cali, el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.



Exigencia al sistema de energía y medidas de prevención en la costa Caribe

El descenso en los cauces de los ríos presiona la infraestructura de generación eléctrica en Colombia. El gerente general de XM, Juan Carlos Morales, indicó que el sistema requiere la operación de las plantas térmicas para cubrir el aumento en la demanda de energía. Las estimaciones técnicas prevén el funcionamiento de las térmicas con un aporte de 100 gigavatios hora al día por un periodo de siete meses.

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En la región Caribe, municipios de la zona metropolitana de Barranquilla como Soledad y Malambo experimentan aumentos de temperatura que elevan el consumo eléctrico. Ante el costo de las facturas, ciudadanos y alcaldías aplican ajustes en las jornadas laborales y reducen el uso de artefactos eléctricos. En paralelo, las entidades de salud ejecutan la revisión de 247.000 viviendas para la eliminación de criaderos del mosquito vector del dengue.

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