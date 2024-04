Así fue como en 2006 se escogió a Carlos Castañeda para darle vida a Juan Valdez

Durante 18 años, Carlos Castañeda fue el campesino de Juan Valdez. Su historia como el querido personaje comenzó en 2006, cuando su antecesor, Carlos Sánchez, decidió dejar a un lado el proyecto.



Aquel día, el 29 de junio de 2006, Carlos Castañeda dijo: “Yo tengo mi corazón y las ganas de hacer las cosas bien”.

A los 39 años tomó la responsabilidad de ser el emblema del café de Colombia y, con nervios, pero mucho entusiasmo, habló con los medios de comunicación: “Voy a gozármela, a tener una nueva experiencia”.

Ese 29 de junio de 2006 también fue una fecha importante para Conchita, la icónica mula que acompaña a Juan Valdez.

Castañeda recalcó que su “vida cotidiana es como la de cualquier campesino. 5:30 a.m. a 6:00 a.m. me estoy levantando y cojo café”.

Tuvo que darle un giro de 180º a su tranquila vida en el campo

“La cuota de sacrificio es grande, yo sé que sí, es muy grande. Voy a tener que abandonar un poco a mis hijos y a mi señora”, subrayó cuando aceptó personificar al campesino de Juan Valdez.

La primera vez que apareció como Juan Valdez en público a nivel internacional fue el 20 de julio de 2006.

Solo tres hombres en la historia han sido Juan Valdez

Debido a la magnitud e importancia del papel, Carlos Castañeda no pudo creer que iba a ser el icónico campesino. “Uno no cree porque habíamos ya cinco finalistas y todos eran muy buenos”, señaló.

Gracias a su personaje, Castañeda fue llevado a distintas partes del mundo como un ícono del café de Colombia.

¿Cuándo murió Carlos Castañeda?

En la mañana de este viernes, 26 de abril de 2024, se dio a conocer la muerte de Carlos Castañeda, quien por casi 20 años personificó al icónico campesino de la marca cafetera Juan Valdez.

La Federación Nacional de Cafeteros fue la que dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X: “Tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo Carlos Castañeda, quien, por 20 años, estuvo al frente del personaje Juan Valdez".