Gustavo Bolívar dice que “los subsidios tienen que acabarse”

Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, manifestó este martes, 7 de mayo de 2024, que el presidente Gustavo Petro ordenó convertir a los subsidios en “proyectos productivos”. También se refirió a un convenio que permitirá que miles de taxistas en Colombia puedan acceder a una renta.

"No es que podrían acabarse los subsidios, sino que tienen que acabarse. Está demostrado que los subsidios no sacan a la gente de la pobreza. El presidente me ha ordenado convertirlos en proyectos productivos, es decir, asociar a la gente que recibe los subsidios para que nosotros le pongamos capital semilla y estar produciendo empresarios en vez de personas sujetas a unas transferencias”, manifestó Bolívar.

Además, el director de Prosperidad Social hizo referencia a un convenio que permitirá a los taxistas que tienen Sisbén acceder a una renta.

“Prosperidad Social, en un convenio interadministrativo con los ministerios de Transporte y Hacienda, vamos a girar a los taxistas que están sisbenizados, hemos calculado que son unos 21.000. Se les van a girar 453.000 pesos muy pronto, creo que el mes entrante”, complementó.

