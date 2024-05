Fomag respondió a las quejas de los profesores por el nuevo modelo de salud

El desespero y los reclamos se hacen cada vez más frecuentes en algunos puntos de la Fiduprevisora, encargada de prestar atención de salud a los profesores.

“Voy a la transcripción en el día de ayer, hago una fila de más o menos tres horas y simplemente me toman nota y me mandan a un correo en que atienden ahí, pero no hay una respuesta efectiva”, contó Andrea Comas, docente de Cundinamarca.

Otra usuaria del servicio de salud manifestó que Servisalud le dijo que "no contrataron con ellos y que no van a dar los medicamentos, no van a dar nada”.

Por su parte, Olga Bermúdez, también usuaria del servicio de salud, declaró que “eso ha sido un desorden completo porque no se ponen de acuerdo para saber cómo entregar los medicamentos, para la atención médica y esto se volvió un ocho”.

El Fomag, fondo encargado de la prestación de salud de los docentes, respondió a estas inquietudes de los usuarios y reconoció que está trabajando para corregir los inconvenientes.

“Tienen la razón, pero lo que necesitamos también es que nos permitan que todo lo que tenemos preparado para garantizar la atención en esta transición se puede dar de una manera estructurada y ordenada como lo teníamos preparado”, pidió José Milton Guzmán, gerente de Fomag.

Según Guzmán, se está trabajando de manera intensa para terminar el engranaje del nuevo sistema.

“Les damos un parte de tranquilidad de que el equipo nuestro está trabajando todos los días, todo el tiempo, no solamente en Bogotá, sino también en la regionales”, complementó Guzmán.

El Fomag aseguró que el empalme se hizo con los nuevos operadores y que los inconvenientes que se presentan serán solucionados lo más pronto posible para atender a los 800.000 usuarios del magisterio.

