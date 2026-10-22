Así fue el nacimiento de los cuatrillizos idénticos en Antioquia: “Casi un minuto y medio”

La llegada de cuatro bebés al mismo tiempo llenó de alegría a una familia en Colombia. Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago son los nombres de los cuatrillizos que nacieron este 21 de octubre. Jonathan Zapa, el padre de los pequeños, habló con Noticias Caracol sobre el proceso que enfrentaron durante el embarazo y el estado de salud de los recién nacidos y de la madre.



Al recordar el momento en el que se enteraron de que esperaban cuatro hijos, Jonathan aseguró que la noticia los dejó sin palabras. “Silencio total, silencio total en el momento. Sí, fue una noticia que nos dejó totalmente en silencio”, relató entre risas durante la entrevista. “El mayor es Mariano y el menor es Tiago”, explicó con orgullo.

¿Cómo nacieron los cuatrillizos y cuál es su estado de salud?

Los cuatro niños nacieron el día anterior a la entrevista, alrededor de las 2:40 del día. Según explicó su padre, entre el nacimiento de uno y otro transcurrió aproximadamente un minuto y medio. Jonathan indicó que tanto los bebés como su pareja se encontraban estables después del procedimiento médico. La madre estaba en una habitación del hospital, en proceso de recuperación, mientras que los recién nacidos permanecían bajo observación y recibían atención de los especialistas.

El padre agregó que había podido visitar a los pequeños durante la noche y que, de acuerdo con lo que observó, evolucionaban favorablemente frente al tratamiento y los cuidados médicos. Por ahora, la familia está a la espera de conocer cómo avanzará la recuperación de la madre y la evolución de los cuatro recién nacidos durante los próximos días. No se sabe cuánto tiempo continuarán en el centro asistencial.

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Los cuidados durante el embarazo y los retos que vienen para la familia

Jonathan describió el embarazo como un proceso que requirió disciplina, responsabilidad y acompañamiento médico constante. Desde que conocieron la noticia, él y su pareja tuvieron que informarse sobre las particularidades de la gestación, la alimentación y los cuidados necesarios para proteger tanto a la madre como a los bebés.



El padre explicó que buscaron orientación de especialistas para afrontar cada etapa del embarazo y procurar que todo transcurriera de la mejor manera posible.

Ahora, con los cuatro niños ya nacidos, la familia comienza a prepararse para los desafíos de la crianza. Jonathan reconoció que la llegada de los pequeños implica pensar en sus necesidades inmediatas, pero también en asuntos que tendrán que resolver a medida que crezcan, como la educación y los gastos familiares. “La mamá va a ser una mamá de tiempo completo”, detalló.



Entre las necesidades que mencionó están los pañales, la leche de fórmula, los coches para transportar a los bebés y otros elementos indispensables para su cuidado. También señaló que conseguir coches diseñados para transportar a varios niños puede ser complicado. “Lo más importante ahora es haberlos traído al mundo. Ya ahora tenemos que pensar en esa situación, que son cuatro”, expresó.

El padre también manifestó su preocupación por los gastos que implicarán la alimentación, los pañales y la futura educación de los pequeños. Por eso, consideró que la llegada de los cuatrillizos representa una responsabilidad que va más allá de su hogar. Jonathan agradeció a las personas que han estado pendientes de la familia y que han elevado oraciones por la salud de su pareja y de los bebés.

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Mientras avanzan la recuperación de la madre y la evolución médica de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago, la familia se concentra en acompañar a los recién nacidos y en prepararse para esta nueva etapa de sus vidas.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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