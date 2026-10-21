Caso Donovan Balanta en Bogotá: los cuatros procesados no aceptaron los cargos

Este 21 de octubre se llevó a cabo la audiencia de imputación contra los uniformados implicados en la muerte de Donovan Balanta, el hombre que murió después de ser capturado en el sur de Bogotá y dejado en la estación de Policía en Cazucá, barrio de Soacha. Cuatro uniformados fueron capturados por este caso y este miércoles comparecieron por primera vez en una audiencia donde el fiscal encargado relató lo ocurrido para fundamentar los cargos que mencionó.

Los sindicados son Jonathan Alexander Giraldo Torres, Henar Tapiero Tique, Santiago Vargas Romero, Nahumer Vergel y Roque Correa Yáñez (este último era el comandante de la estación en el momento de los hechos). Dos de ellos enfrentan un cargo adicional a los dos que se les imputaron a todos los procesados. En concreto, la Fiscalía les imputó a los cuatro los cargos de homicidio y tortura agravados, pero a Yáñez y Giraldo se les imputó también el cargo de falsedad ideológica en documento público. Otro capturado fue el intendente Edwin Albeiro Morante. Ninguno de los primeros cuatro procesados que se mencionaron aceptaron los cargos.



¿Por qué se imputa falsedad ideológica?

El fiscal dice que Jonathan Giraldo consignó por escrito en el documento que registra novedades en la estación que no hubo maltrato alguno contra Balanta y que hubo respeto por los derechos humanos del capturado. El comandante de la estación, por su parte, también llenó este libro para afirmar que el 20 de septiembre recibió una solicitud de apoyo de la unidad al mando de Morantes. También señaló por escrito que allí fue capturado Guerrero y trasladado a Cazucá y que 10 minutos después llegó la camioneta del GOES con Donovan Balanta en mal estado de salud y, por lo tanto, se ordenó trasladarlo de manera inmediata a un centro hospitalario. “No corresponde a la realidad”, subrayó el fiscal.