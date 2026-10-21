Las otras tragedias de familia de Donovan Balanta: "Se agarró a tomar, le dio un infarto y falleció"

Al cumplirse un mes de la trágica muerte de Donovan Balanta en límites entre el municipio de Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar, su familia continúa clamando por justicia frente a un crimen marcado por el exceso de fuerza policial y presunto racismo. Donovan, un joven afrocolombiano recordado por su alegría y trabajo, estudiaba criminalística y soñaba con formar un equipo profesional junto a su hijo de 15 años.

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Su madre, Marleny Paz, y su hermana, Ana Tovar, desmintieron tajantemente la versión oficial que atribuía el hecho a una riña, asegurando que Donovan apenas iba llegando a su hogar tras su jornada laboral cuando fue abordado por agentes provenientes de Soacha. Según denunciaron, el joven sufrió agresiones extremas y tortura: mientras suplicaba ayuda, una mujer policía le arrojó agua en el rostro para sofocarlo. Además, la familia reveló que uno de los uniformados profirió abiertamente insultos racistas durante el hecho.



Las investigaciones del hecho llevaron a la Fiscalía a materializar cuatro órdenes de captura contra un mayor, un subintendente y dos patrulleros en diligencias realizadas de manera simultánea en Soacha y Barbosa (Santander). “La labor articulada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Cundinamarca permitió identificar a los uniformados que estarían implicados en las agresiones que sufrió el hombre de 34 años durante su aprehensión y permanencia en la estación de policía de Cazucá, en Soacha, así como la posible omisión de asistencia médica pese a sus reiterados gritos de auxilio”, señaló el ente investigador.



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El impacto emocional de esta tragedia desató secuelas devastadoras en su entorno cercano. Su tío sufrió un infarto que requirió una cirugía de corazón abierto y la colocación de un marcapasos, impidiéndole asistir al entierro. Asimismo, un amigo muy cercano cayó en un profundo pesar y falleció de un ataque cardíaco tras sumirse en el consumo diario de alcohol.

Sin embargo, Marleny y Ana advierten que hubo más uniformados involucrados y exigen a la Fiscalía condenas ejemplares sin rebajas. Para ellas, la lucha apenas empieza y demanda una reforma urgente a la institución policial para erradicar la impunidad y defender la dignidad afrodescendiente.

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Las otras tragedias de la familia de Donovan Balanta

Marleny Paz relató, en diálogo con Noticias Caracol, que su hermano sufrió un colapso de salud como consecuencia directa del dolor y la pena tras la muerte de su sobrino. Específicamente, explicó que le dio un infarto que requirió una cirugía a corazón abierto y la colocación de un marcapasos, por lo que no pudo estar presente en el velorio ni en el entierro. "Incluso a mi hermano también le dio un infarto a raíz de eso, está recién salido del hospital de una cirugía de corazón abierto que le hicieron a raíz de eso. Tuvieron que ponerle un marcapaso porque él no resistió la cosa de su sobrino e incluso no pudo asistir ni al entierro ni al velorio, no lo alcanzó a ver nada. Eso también lo está matando y me está consumiendo a mí también", contó.

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Marleny agregó que, tras salir del hospital, debió llevarlo a vivir a su casa para poder cuidarlo.

En la entrevista, Ana, hermana de Donovan, aclaró que la tragedia también cobró la vida de un joven cercano de la familia. Según explicó, la conmoción por el crimen lo llevó a sumirse en el consumo diario de alcohol hasta sufrir un infarto fulminante: "Hay un muchacho que le impactó tanto lo que le hicieron a mi hermano que él falleció también. Él se agarró a tomar, tomaba todos los días, le dio un infarto y falleció. O sea, son dos tragedias más, la de ese muchacho y su familia, y la de mi tío".

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