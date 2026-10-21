En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CASO JAIME ESTEBAN MORENO
SIMULACRO 2026
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
PRESUPUESTO 2027

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El Campín bajo vigilancia antes del concierto de Ryan Castro: IDRD exige garantías para la cancha

El Campín bajo vigilancia antes del concierto de Ryan Castro: IDRD exige garantías para la cancha

El concesionario deberá presentar un plan detallado de montaje y desmontaje, protección del césped y recuperación de la cancha para evitar afectaciones a los próximos partidos de fútbol.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 21 de oct, 2026
Comparta en:
Concierto en El Campín de Ryan Castro
¿Qué pasará con la cancha de El Campín tras el concierto de Ryan Castro? El IDRD exige controles -
Alcaldía de Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) tomó la decisión de intensificar la vigilancia sobre la empresa Sencia, firma concesionaria del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, antes de la realización del concierto de Ryan Castro programado para el 31 de octubre de 2026.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

La entidad distrital remitió un requerimiento formal a la interventoría CCA, encargada de la supervisión del contrato 3959 de 2024, para que aplique un seguimiento continuo a los procesos técnicos, operativos, jurídicos y financieros de la concesión.

Publicidad

Últimas Noticias

Buses Terminal de Transporte
BOGOTÁ

Ajustan la salida nocturna de los buses intermunicipales en la Terminal de Transporte de Bogotá

Captura dueño de motel en Bogotá
BOGOTÁ

Administrador de motel en Bogotá fue capturado: esto encontraron en el establecimiento

Esta medida institucional busca prevenir afectaciones sobre el césped y evitar nuevos aplazamientos en los compromisos deportivos del torneo local. La intervención responde a las disposiciones señaladas por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ordenó evaluar posibles incumplimientos del contrato de asociación público-privada (APP) por el deterioro de la cancha tras eventos masivos.

Exigencias técnicas para el montaje y desmontaje de eventos masivos

A traves de la red social de X, el IDRD estableció que Sencia debe presentar un plan sobre el proceso de montaje, desarrollo y desmontaje del espectáculo en un plazo de un día hábil tras la notificación. "Estamos evaluando ese posible incumplimiento por parte de Sencia y tomar las medidas estipuladas en el contrato", dijo el director de la entidad.

Este esquema exige la entrega de un cronograma hora por hora, la especificación del tipo de cubiertas que se instalarán para proteger la grama y el peso de las cargas autorizadas sobre la superficie del campo de juego.

El documento entregado por el concesionario debe fijar el momento preciso en el que el estadio quedará disponible para el uso del fútbol. La entidad requirió la presentación de un plan de recuperación de la gramilla y una propuesta de respuesta frente a eventuales daños en el césped, las torres de iluminación o la infraestructura del escenario.

Publicidad

En este plan se deben establecer los recursos financieros, el personal técnico, los materiales e insumos necesarios, junto con los tiempos de atención ante cualquier eventualidad.

Procedimientos de inspección y reporte de incumplimientos contractuales

La interventoría CCA tiene la obligación de levantar actas administrativas con registro fotográfico para documentar el estado original del escenario antes de iniciar las obras del montaje. De igual manera, el personal de supervisión debe permanecer durante la realización del evento y realizar una inspección dentro de las 24 horas posteriores a la finalización del desmontaje de las estructuras.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Si durante las verificaciones se observan irregularidades o daños que pongan en riesgo el desarrollo de la
programación deportiva, la interventoría debe dar aviso inmediato a las directivas del IDRD. En un periodo de dos días hábiles posteriores a la revisión en terreno, la supervisión entregará un informe con pruebas físicas e identificación de faltas al contrato.

Publicidad

Este reporte servirá para determinar el inicio de actuaciones administrativas y la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. Asimismo, el IDRD solicitó recibir copia de los requerimientos enviados al concesionario y el calendario de trabajo de la interventoría en el lapso de un día hábil.

La prioridad del fútbol frente a las actividades de entretenimiento

Aunque el modelo de concesión mediante asociación público-privada permite la organización de actividades culturales y espectáculos musicales en la sede deportiva, el IDRD reiteró que estas labores no pueden restar disponibilidad al desarrollo de la liga de fútbol profesional.

Publicidad

"La prioridad es el fútbol por encima de los espectáculos, cuidar la integridad de los jugadores, también lo que significa para una hinchada asistir a un estadio y encontrarse con un césped en esas condiciones", enfatizó el director.

Las acciones de control por parte de la administración municipal se suman a las revisiones iniciadas el 14 de octubre de 2026, fecha en la que el Distrito anunció el estudio de sanciones a la firma Sencia.

Publicidad

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G
DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO

Relacionados

Estadio El Campín

Fútbol

Conciertos

Publicidad

Publicidad

Publicidad