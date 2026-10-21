El Campín bajo vigilancia antes del concierto de Ryan Castro: IDRD exige garantías para la cancha

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) tomó la decisión de intensificar la vigilancia sobre la empresa Sencia, firma concesionaria del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, antes de la realización del concierto de Ryan Castro programado para el 31 de octubre de 2026.

La entidad distrital remitió un requerimiento formal a la interventoría CCA, encargada de la supervisión del contrato 3959 de 2024, para que aplique un seguimiento continuo a los procesos técnicos, operativos, jurídicos y financieros de la concesión.

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Esta medida institucional busca prevenir afectaciones sobre el césped y evitar nuevos aplazamientos en los compromisos deportivos del torneo local. La intervención responde a las disposiciones señaladas por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ordenó evaluar posibles incumplimientos del contrato de asociación público-privada (APP) por el deterioro de la cancha tras eventos masivos.



Exigencias técnicas para el montaje y desmontaje de eventos masivos

A traves de la red social de X, el IDRD estableció que Sencia debe presentar un plan sobre el proceso de montaje, desarrollo y desmontaje del espectáculo en un plazo de un día hábil tras la notificación. "Estamos evaluando ese posible incumplimiento por parte de Sencia y tomar las medidas estipuladas en el contrato", dijo el director de la entidad.



Este esquema exige la entrega de un cronograma hora por hora, la especificación del tipo de cubiertas que se instalarán para proteger la grama y el peso de las cargas autorizadas sobre la superficie del campo de juego.



El documento entregado por el concesionario debe fijar el momento preciso en el que el estadio quedará disponible para el uso del fútbol. La entidad requirió la presentación de un plan de recuperación de la gramilla y una propuesta de respuesta frente a eventuales daños en el césped, las torres de iluminación o la infraestructura del escenario.

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En este plan se deben establecer los recursos financieros, el personal técnico, los materiales e insumos necesarios, junto con los tiempos de atención ante cualquier eventualidad.



Procedimientos de inspección y reporte de incumplimientos contractuales

La interventoría CCA tiene la obligación de levantar actas administrativas con registro fotográfico para documentar el estado original del escenario antes de iniciar las obras del montaje. De igual manera, el personal de supervisión debe permanecer durante la realización del evento y realizar una inspección dentro de las 24 horas posteriores a la finalización del desmontaje de las estructuras.

Si durante las verificaciones se observan irregularidades o daños que pongan en riesgo el desarrollo de la

programación deportiva, la interventoría debe dar aviso inmediato a las directivas del IDRD. En un periodo de dos días hábiles posteriores a la revisión en terreno, la supervisión entregará un informe con pruebas físicas e identificación de faltas al contrato.

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Este reporte servirá para determinar el inicio de actuaciones administrativas y la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. Asimismo, el IDRD solicitó recibir copia de los requerimientos enviados al concesionario y el calendario de trabajo de la interventoría en el lapso de un día hábil.

Ante lo ocurrido con la gramilla de El Campín, desde el IDRD reconocemos la afectación a los equipos bogotanos, sus jugadores y aficionados, que merecen disfrutar del fútbol en óptimas condiciones.



Por instrucción del alcalde @CarlosFGalan, avanzamos junto con la interventoría… pic.twitter.com/ZEzmgwl1vJ — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) October 14, 2026

La prioridad del fútbol frente a las actividades de entretenimiento

Aunque el modelo de concesión mediante asociación público-privada permite la organización de actividades culturales y espectáculos musicales en la sede deportiva, el IDRD reiteró que estas labores no pueden restar disponibilidad al desarrollo de la liga de fútbol profesional.

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"La prioridad es el fútbol por encima de los espectáculos, cuidar la integridad de los jugadores, también lo que significa para una hinchada asistir a un estadio y encontrarse con un césped en esas condiciones", enfatizó el director.

Las acciones de control por parte de la administración municipal se suman a las revisiones iniciadas el 14 de octubre de 2026, fecha en la que el Distrito anunció el estudio de sanciones a la firma Sencia.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO