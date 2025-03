Tenga cuidado con su carro: estas son las zonas de Bogotá en las que delinquen los pinchallantas

Los denominados pinchallantas se han convertido en un dolor de cabeza para los conductores que transitan a diario en Bogotá. Estas personas, que suelen movilizarse en motocicleta, instalan puntillas en las vías de la capital con el objetivo de pinchar a diferentes conductores, ofreciéndoles, posteriormente, servicios en talleres cercanos en los que les pueden robar sus pertenencias o simplemente cobrarles de más por el respectivo arreglo.

Y es que detrás de estas dinámicas hay un millonario negocio en el que algunos talleres o montallantas han resultado muy beneficiados. De hecho, en los últimos días, las autoridades sellaron 16 establecimientos en Engativá por, presuntamente, estar relacionados con estos grupos delincuenciales que han quedado registrados en video. En algunas grabaciones se ven a ciertos motociclistas con sofisticadas estrategias para instalar objetos contundentes frente a sus vehículos objetivos, haciendo que se pinchen.

"En un momento se me acerca un vendedor ambulante que me dice como 'la llanta está pinchada'. En ese momento coloco la direccional para orillarme y le digo que si hay un montallantas cerca y me dice que sí, precisamente ahí en la esquina. (...) me dijeron que, normalmente, en ese sector pasa muy seguido", dijo a Noticias Caracol Leonel Orozco, una de las víctima de estos grupos.

Tanto las autoridades como el Concejo de Bogotá ya le han asignado especial importancia a ese tema y han logrado identificar cerca de ocho puntos en los que esta dinámica de pinchar carros se hace más frecuente, bien sea con fines delictivos y para robar a los afectados o con el objetivo de beneficiar a ciertos establecimientos y talleres cercanos.

Pinchallantas en Bogotá: ¿cuáles son los lugares más afectados por estos grupos delictivos?

Acorde con las denuncias que han llevado a cabo las personas afectadas, los puntos críticos en donde más se presenta esta práctica son los siguientes:



Autopista Norte con calle 170.

Calle 161 con carrera Novena.

Calle 80 con carrera 68.

Avenida Boyacá con calle 68.

Puente de Guadua (calle 80).

Avenida Boyacá entre calles 26 y 53.

Calle 13 entre carreras 126 y 128.

Autopista Sur (en los límites entre Bogotá y Soacha).

Por ahora, la concejal Sandra forero inició una estrategia para acabar con este delictivo negocio en el que se ven beneficiados algunos establecimientos. Según lo expuso la mujer, se ha creado una plataforma para que las personas afectadas por este tipo de hechos pueda hacer la respectiva denuncia, haciendo un especial llamado a las autoridades para poder tomar cartas en el asunto.

