Vapeadores en Bogotá: proyecto que busca regular su uso es aprobado por el Concejo Distrital

Un proyecto que busca frenar la expansión del consumo de vapeadores en Bogotá fue aprobado en Plenaria por el Concejo de la ciudad y solo falta que sea sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán para que sea una realidad.

Esta iniciativa fue planteada por el concejal Rolando González, de Cambio Radical, debido al auge que han tenido los vapeadores en los últimos años, sobre todo entre niños y jóvenes.

(Lea también: ¿Sabía que fumar cigarrillo o vapear podría ocasionarle EPOC? Esté atento a estas alertas ).

"Buscamos proteger la vida de jóvenes que, hoy en día, están expuestos al daño de los vapeadores. Estos artefactos no es una moda inofensiva, es una amenaza real para la salud, por ello debemos trabajar en cambiar las conductas y actitudes, que permita evitar su consumo", indicó el concejal.

Publicidad

Según el Observatorio de Convivencia Escolar, en 2024, de 6 mil reportes en colegios por consumo de sustancias, el 16% fueron por “vapear”. El cabildante dijo que, de acuerdo con este estudio, el 76% de los estudiantes lo hacen por pura experimentación, el 81% lo hace en actividades lúdicas en el colegio, y el 83% lo hace con amigos del colegio.

Noticias Caracol

Estas cifras concuerdan con un estudio de la Fundación Neumológica Colombiana, en el cual se reveló que el 3% de los estudiantes de Bogotá entre 10 y 17 años habían probado cigarrillos electrónicos. En el 60% de los casos, la edad de inicio fue de tan solo 14 años. Algunos incluso empezaron a los 7 años.

Publicidad

"Los estudios muestran que no solo estamos ante un problema de salud, sino también un problema social y educativo (...) Esto no es un juego, es un problema de salud pública que nos está afectando como sociedad”, añadió González.

El proyecto de acuerdo, que pasa a sanción del Alcalde Mayor, ordena a las entidades del distrito trabajar en 4 aspectos:



Identificar, caracterizar y monitorear el fenómeno del vapeo en Bogotá.

Realizar actividades educativas para las personas reconozcan el nivel de riesgos en su salud a la hora de consumir estos dispositivos.

Diseñar estrategias que orienten y apoyen las personas con consumo problemáticos para reducir el consumo.

Evitar que se vapee en sitios públicos concientizando las personas de los efectos que genera en el ambiente.

Según el concejal, Bogotá sería pionera reconocer y enfrentar el auge del vapeo. "Con el proyecto buscamos entregar una poderosa herramienta a la ciudad para eliminar los mitos que se piensan sobre su uso, tales como que no son nocivos para la salud, que no dañan los pulmones, que no generan adicción y que no afectan a quienes están cerca de estos aerosoles", dijo.



Los riesgos de los vapeadores

De acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer, los cigarrillos electrónicos o vapeadores son relativamente nuevos y se requiere de más investigación durante un tiempo más prolongado para determinar los posibles efectos a largo plazo. La investigación de estos dispositivos se complica debido a que se están vendiendo muchos dispositivos diferentes que permiten el uso de muchos químicos distintos.

Los puntos más importantes que señala esta sociedad son: los efectos a largo plazo de los cigarrillos electrónicos son todavía desconocidos. Sin embargo, pueden irritar los pulmones y tener efectos nocivos para el corazón.

Noticias Caracol - Getty Yana Tikhonova/Getty Images/iStockphoto

La mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, que es adictiva y puede conducir al uso de productos de tabaco entre algunas personas que, de otra manera, no usarían tabaco. Hay evidencia que indica que la nicotina causa daño al desarrollo cerebral de los adolescentes.

Publicidad

Si bien los posibles efectos a largo plazo para la salud de los cigarrillos electrónicos aún no están claros, en el 2019 hubo informes de enfermedad pulmonar grave en algunas personas que usan cigarrillos electrónicos u otros dispositivos de vapeo. Los síntomas incluían:



Tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho

Náusea, vómito, o diarrea

Cansancio, fiebre o pérdida de peso

De acuerdo con esta investigación, algunos casos fueron lo suficientemente graves como para requerir de hospitalización y algunas personas fallecieron debido a su enfermedad. No obstante, todavía no está claro si todos estos casos tenían la misma causa.