Colapsó edificio afectado por el terremoto en Pereira: buscan a dos personas entre los escombros

El colapso parcial de una edificación en el centro de Pereira movilizó este sábado a los organismos de socorro, que llegaron al lugar para verificar si había personas atrapadas entre los escombros. El inmueble está situado en la carrera 12 con calle 18, frente al Teatro Santiago Londoño, y hacía parte de las estructuras afectadas por el terremoto que sacudió el occidente del país el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con la información preliminar divulgada por la Alcaldía de Pereira, en el interior del edificio podrían encontrarse dos personas habitantes de calle que, al parecer, ingresaron para extraer cobre de la estructura. Por esta razón, los equipos de emergencia adelantan labores de búsqueda para establecer si ambas personas estaban dentro del inmueble cuando ocurrió el desplome. Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar el paradero de las dos personas ni establecer si resultaron heridas.



¿Dónde colapsó el edificio en Pereira y qué se sabe de la búsqueda?

La emergencia ocurrió en la carrera 12 con calle 18, frente al Teatro Santiago Londoño, en una zona de Pereira donde se adelantan trabajos relacionados con las afectaciones que dejó el terremoto. El hecho se presentó mientras la estructura era objeto de un proceso de demolición. Según el reporte preliminar, la posibilidad de que dos personas hubieran ingresado al inmueble para recuperar cobre llevó a los organismos de emergencia a iniciar las labores de búsqueda.

Publicidad

La presencia de personas en edificaciones averiadas representa un riesgo, especialmente cuando los daños comprometen la estabilidad de paredes, techos y otros elementos estructurales. Mientras continúan las labores en el lugar, se espera que las inspecciones permitan establecer qué ocurrió dentro del edificio y si las dos personas mencionadas en el reporte preliminar se encontraban allí cuando se produjo el desplome.



El colapso de esta edificación ocurre en medio de las consecuencias que dejó el terremoto del 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 que afectó varias ciudades del occidente colombiano y provocó la caída de viviendas, hospitales, colegios y otras construcciones. La emergencia sísmica dejó cientos de víctimas mortales y miles de personas damnificadas. De acuerdo con cifras citadas por la AFP en sus reportes de septiembre de 2026, más de 36.300 viviendas quedaron destruidas, mientras que las pérdidas económicas se estimaron inicialmente en 9.500 millones de dólares.



Pereira fue una de las ciudades afectadas por la emergencia. Un mes después del terremoto, numerosas familias continuaban buscando alternativas para vivir, luego de perder sus casas o quedar sin condiciones para regresar a ellas. La destrucción de viviendas también obligó a algunas personas a instalarse temporalmente en carpas, parques y albergues. Para muchas familias, encontrar un lugar seguro donde permanecer se convirtió en una de las principales dificultades durante las semanas posteriores al desastre. La Alcaldía reiteró el llamado a no ingresar a edificaciones en riesgo, mientras avanzan las labores de atención y verificación en el lugar de la emergencia.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co