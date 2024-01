En Colombia "estamos enseñados a apagar incendios, la prevención no existe", dicen analistas

Pese a las múltiples advertencias de las distintas entidades de las consecuencias del fenómeno de El Niño, más de 200 incendios forestales sorprendieron al país con escasez de personal, crisis en el Cuerpo Oficial de Bomberos y aeronaves de las Fuerzas Militares sin mantenimiento.



Analistas coinciden en que una vez más quedó en evidencia que las entidades territoriales no están en capacidad de enfrentar la emergencia climática, no tanto por falta de recursos, sino por prevención y planeación.

El Gobierno atiende un desastre previsto y lo hace con el director de la Unidad de Gestión de Riesgo suspendido por la Contraloría, por no responder requerimientos legales.

Pero el problema, según los analistas, no radica solo en la capacidad de reacción sino en la falta de prevención.

“En este país la palabra prevención no existe. Aquí estamos enseñados a apagar incendios y a rescatar cuerpos. Hay una falta de coherencia y articulación entre los diferentes ministerios con una información que tiene que venir desde el ordenamiento territorial”, acotó Diego Fernando Trujillo, exprocurador delegado para asuntos ambientales.

Al exprocurador delegado se suma Juan Pablo Sarmiento, abogado ambiental, quien asegura que el país ya cuenta con suficiente normatividad, políticas públicas y documentos para la planeación en prevención de riesgos y desastres.



Para el exprocurador Trujillo, la principal falla es la mala estructuración del Estado, que hoy tiene a organismos de emergencias, como bomberos, dependiendo del Ministerio del Interior y que hace cortocircuito en la articulación entre entidades.

La corrupción, según Trujillo, también es un foco caliente que deberían combatir los Gobiernos nacional y locales para evitar que siempre se vean sorprendidos ante emergencias advertidas.

“En esas entidades los recursos se gastan al momento de decretar emergencias y urgencias. Esas urgencias manifiestas hacen que se vuelvan muy ligeros en el manejo de recursos y se corrompan fácilmente los funcionarios, que los gastan y disponen de ellos porque aprovechan la circunstancia de emergencia”, enfatizó Trujillo.

Estos factores, según los expertos, son necesarios para evitar que Colombia, siendo uno de los países con mayor biodiversidad y riqueza natural en el mundo, no tenga la tecnología, los recursos, la capacidad y la organización necesaria para protegerla.