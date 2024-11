Estafadores suplantan con IA a un presentador de Noticias Caracol En Vivo: no caiga

Usuarios en redes sociales alertaron al equipo periodístico de Noticias Caracol sobre una estafa que está circulando en la web con información falsa sobre supuestos tratamientos milagrosos contra la diabetes, en la que además se está suplantando la imagen de Juan Camilo Cortés, presentador de esta casa periodística.

Se trata de videos hechos con Inteligencia Artificial (IA) en los que Cortés aparece supuestamente hablando sobre un "milagro" de un "reconocido endocrinólogo, el doctor Fernando Jaquim (sic)" que hizo un viaje a una isla, donde descubrió una supuesta "infusión" que cura la diabetes. Esa información es falsa.

En primer lugar, Juan Camilo Cortés, presentador de Noticias Caracol En vivo, nunca ha grabado esa participación. Es, en realidad, un video fabricado con tecnología artificial, que suplanta su imagen y su voz para promocionar un falso tratamiento contra la diabetes.

De igual forma, los estafadores usan la imagen del doctor Fernando Hakim para ofrecer su supuesto tratamiento. En efecto, Hakim es un neurocirujano y jefe del Departamento de Neurocirugía de Fundación Santa Fe de Bogotá. Sin embargo, su imagen y voz también fueron suplantados con inteligencia artificial para promocionar este falso tratamiento.

Publicidad

Se trata entonces de una estafa de inescrupulosos que pretenden vender a través de redes sociales falsos tratamientos de diabetes.

Recuerde, además, que todos los contenidos presentados por Juan Camilo Cortés en esta casa periodística los puede seguir en noticiascaracol.com y a través del canal oficial de YouTube de Noticias Caracol .

Publicidad

¿La diabetes tiene cura?

Tenga en cuenta, además, que la diabetes, una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no logra utilizar eficazmente la insulina que produce, no tiene cura, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que sí "puede tratarse, y sus consecuencias pueden evitarse o retrasarse mediante la actividad física y una dieta saludable, así como con medicación y sometiéndose periódicamente a pruebas de detección".

Las personas con diabetes de tipo 1 necesitan insulina para vivir. Una de las formas más eficaces de tratar la diabetes es mantener unos hábitos saludables. Algunas personas con diabetes de tipo 2 deben tomar medicamentos, como inyecciones de insulina o fármacos de otro tipo, para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Además de los medicamentos para reducir el nivel de azúcar en la sangre, las personas con diabetes a menudo necesitan fármacos para bajar la tensión arterial y estatinas para reducir el riesgo de complicaciones.

Archivo

En ese sentido, si usted recibe un diagnóstico de diabetes, acuda a su médico, que determinará el tratamiento que mejor se ajuste a su caso. No caiga en estafas en redes sociales que prometen curas inmediatas o tratamientos milagrosos.

Publicidad

No caiga: ¿cómo detectar noticias falsas?

En los últimos años, la inteligencia artificial ha dado avances en el tipo de contenidos que genera: desde imágenes, videos hasta textos. Sin embargo, en medio de esos avances también se ha dado paso a la generación de 'fake news', o noticias falsas, que están cobrando cada vez más visibilidad en la web y muchas personas no saben cómo detectarlas.

Tenga en cuenta que, como señalan expertos en la materia, la IA también puede ser utilizada con fines maliciosos, como la generación de 'deepfakes,' la propagación de desinformación y el hacking de sistemas críticos.

Publicidad

Acá le dejamos cinco tips para que no caiga en noticias falsas:

1. Verifique la fuente de información:

es fundamental, en primer lugar, investigar la fuente de la noticia, por lo general las fuentes confiables permiten ver el historial del sitio web. También debe tener en cuenta el link, ya que algunos sitios son una copia de marcas reconocidas de medios de comunicación. De igual forma, en redes sociales, revise si la información proviene de cuentas verificadas o confiables.

2. Desconfíe de titulares sensacionalistas:

los titulares exagerados o sensacionalistas pueden ser indicativos de noticias falsas. Lea o vea la noticia completa para obtener una imagen más precisa, pero desconfíe de "recetas milagrosas".

Publicidad

3. Sea crítico con la información:

al leer o ver cualquier información, procure prestar atención a las cifras y al contexto de la misma. Si le genera dudas, busque más detalles de la historia en otros medios especializados o reconocidos.

4. Consulte fact-checkers:

en medio de este panorama, hay sitios que permiten verificar las noticias, por ejemplo: The Washington Post Fact Checker, un proyecto del periódico The Washington Post que verifica afirmaciones políticas en los Estados Unidos o Lead Stories, que se especializa en desmentir noticias falsas y rumores que se vuelven virales en línea. Asimismo, en Colombia hay algunos proyectos tales como Colombia Check que se especializan en este tema.

Publicidad

5. Busque el respaldo de la nota:

las noticias e informes verdaderos generalmente se respaldan con pruebas y testimonios. Busque la evidencia adicional o enlaces a fuentes originales en la noticia, como medios de comunicación prestigiosos, noticias de medios gubernamentales o institucionales.