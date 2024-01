Familiar de sobreviviente de tragedia en Chocó recuerda que un presentimiento la hizo orar por él

Familiares de las personas que sobrevivieron al deslizamiento que causó una tragedia en Chocó, en la vía Quibdó-Medellín, siguen a la espera de que sus seres queridos sean dados de alta de diferentes centros médicos en Antioquia.



Hacia las 4:00 p.m. de este lunes, 15 de enero de 2024, Deyner Alexánder Córdoba, uno de los sobrevivientes de la emergencia en el sector Las Toldas, fue llevado a Medellín, desde el hospital la merced de Ciudad Bolívar, en Antioquia, para ser intervenido quirúrgicamente. Su cara de alegría durante el traslado fue evidente.

“Fue terrible eso, pero yo soy creyente y antier me dio por orar por él, se me vino a la cabeza y dije ‘padre, mira a Deyner, guárdalo, no sé qué pasa, no sé qué va a pasar’”, cuenta Gladys Córdoba sobre el presentimiento que tuvo y la puso a orar por su familiar que se salvó casi milagrosamente en esta tragedia en Chocó.

Así como Deiner y sus seres queridos, a los familiares de otros sobrevivientes de esta tragedia en Chocó también les alivia que la historia para ellos haya sido diferente.

“Más allá del deber cumplido es como esa parte humana que uno siente que muchas personas se salvaron y pudimos poner nuestro granito de arena desde lo humano, lo médico”, reconoce también Marisol Úsuga, gerente del Hospital San Roque.

Aunque el número de muertos supera el de sobrevivientes, hay esperanza en medio de la tragedia. Además, muchas mascotas también lograron salvarse.

Sin embargo, en los municipios cercanos la tristeza es evidente. “Cuántos niños quedaron huérfanos, que pereció el papá, la mamá, cuántos padres quedaron sin los niños”, lamenta Ángel Restrepo, habitante de Ciudad Bolívar, Antioquia.

Hoy el panorama en algunos hospitales de Antioquia es de fe y esperanza. Las familias de los heridos agradecen que, en su caso, están esperando que su ser querido se alivie para continuar adelante juntos.