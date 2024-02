Hermana de Paula Durán afirma que “la separaron de sus sobrinos”

La historia de la colombiana Paula Durán conmovió a las personas de diferentes partes del mundo. Tras su muerte, muchos colombianos quedaron con la duda sobre el futuro que les espera a sus hijos: Luciana, Julieta y Juan José.

Recientemente, Alejandra Durán, hermana de la joven que falleció tras padecer un cáncer de estómago, compartió a través de redes sociales que fue “separada de sus sobrinos”.

“Lastimosamente hoy he sido separada de mis sobrinos, cuando quería seguir junto a ellos, sintiendo ese amor, ese cariño eterno porque así será. Solo le pido a Dios fortaleza para seguir continuando”, manifestó.

Además, la hermana de Paula Durán expresó su cariño hacia los pequeños Luciana, de 9 años; Julieta, de 4 años y el pequeño Juan José.

“Son mi vida entera Juanjo, Valentino, Juli, Nana. Voy a extrañarlos por siempre, jamás pensé pasar por una situación como estas”, señaló.

Las palabras de la joven fueron replicadas por una página de Instagram dedicada al entretenimiento.

En esta, los usuarios dejaron reacciones como: “Si su padre está vivo deben estar con él” y “obvio que los niños van a estar con el papá”.

¿Cuál fue el último deseo de Paula Durán?

Recientemente se conoció que los padres de Paula Durán no regresarían a su país natal solos. Iris Camargo señaló en entrevista con Univisión que su nieta mayor, Luciana -de 9 años-, también viajará con ellos, pues ese fue el último deseo de su hija.

“Luciana se va conmigo. Mucha gente me ha preguntado por qué se va conmigo. Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está, pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con mi niña. Y esta también fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca”, aseguró.

“Hace un mes Dios hizo su voluntad y te convirtió en un ángel, para nosotros el angelito más hermoso que tenemos en el cielo🙏🏻 Dejaste huella en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias Monita por haberme elegido entre millones de hombres para compartir contigo hasta el último suspiro de tu vida👫 Te amo y te amaré por siempre♥️”, escribió en sus redes Sergio Vega el pasado 24 de febrero.