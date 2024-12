Así cambió la vida de una ganadora de $6 mil millones del Baloto: “El dinero no trae felicidad”

En 2004, una mujer, a quien llamaremos 'Victoria' para proteger su identidad, se convirtió en millonaria de la noche a la mañana al ganar $6 mil millones de pesos con el Baloto. Diez años después, en una entrevista con Los Informantes , compartió cómo esta fortuna transformó su vida de una manera negativa.

El impacto inicial de la fortuna

Victoria y su novio habían comenzado a comprar el Baloto todos los sábados, invirtiendo $40 mil pesos. La sorpresa llegó cuando, después de solo ocho intentos, escogieron el número ganador.

"Estás a un número de que sí, entonces dice ‘¡Oh, por Dios!, cuando ya el sexto se te nubla la mente, ‘juepucha, me gané esta cosa’”, relató Victoria en la entrevista con el informativo en 2014.

La pareja recibió más de $5 mil millones después de pagar los impuestos. Sin embargo, la alegría inicial no fue total, pues la paranoia y el miedo a la inseguridad los preocupaba.

"Te vuelves paranoico, sientes que todo el mundo te está mirando, que todo el mundo va a saber, que todo el mundo debe dar cuenta, entré como en pánico", confesó.

En 2004, 'Victoria' fue una de las primeras ganadoras del Baloto en Colombia Foto: Los Informantes

Mantener el secreto

Decidieron no contarle a nadie sobre su nueva fortuna, excepto a los padres y una hermana de Victoria. Ni siquiera su hermano pequeño sabía la verdad. Durante diez años, mantuvieron el secreto, trabajando en sus negocios como si nada hubiera pasado.

"La gente empezó a especular… mucha gente dijo seguramente fueron ellos que se ganaron el Baloto, otros dijeron ellos están lavando, otros dijeron que yo me había metido con un traqueto", recordó Victoria.

Los desafíos de ser millonario

La vida de millonario no fue tan fácil como habían imaginado. Aunque inicialmente compraron un carro usado para no llamar la atención, pronto adquirieron una casa de $500 millones de pesos y comenzaron a gastar en viajes, fiestas y clases para los sobrinos de ella. En un solo día, Victoria llegó a gastar $20 millones de pesos.

Intentaron asegurar el futuro de su familia invirtiendo mil millones en un negocio, pero la inversión fracasó.

"El ego te juega como la trampa de que eres mejor… porque tienes ese éxito, ese reconocimiento, gente a tu cargo, porque todo el mundo te respeta, eso es como lo malo", reflexionó Victoria.

La soledad y la pérdida

A pesar de su riqueza, Victoria se encontró cada vez más sola. Terminó su relación con su novio y cada uno tomó la mitad del premio. La peor parte fue ver cómo su hermana la alejaba de sus sobrinos.

"Yo le estaba pagando a mis sobrinos una vida que ella no les podía apagar y que ella no quería eso, ella no quería que ellos crecieran pensando que la mamá y el papá no les podían dar nada", lamentó.

Su nueva perspectiva

Diez años después, es decir, en 2014, Victoria aún conservaba la casa de $500 millones, dos apartamentos y una buena suma de dinero en el banco. Tras separarse de su novio, se fue al extranjero a estudiar finanzas y regresó con una nueva perspectiva.

Baloto en Colombia más de $17 mil millones en juego con probabilidades de 0.00000649% Foto: Pantallazo Facebook Baloto

"El dinero no trae la felicidad, pero no es culpa del dinero, es una herramienta, un vehículo", concluyó.

La experiencia de Victoria con el millonario premio del Baloto, aunque significó bienestar económico, también complicó sus relaciones personales, la vida no fue un cuento de hadas.

Según los datos, hoy la fortuna que podría llevarse un ganador del Baloto en Colombia es superior a los $17 mil millones, pero las probabilidades de llevarse el jugoso premio son bastante bajas: 0.00000649%.