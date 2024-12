La historia detrás de la fundación que ayudó a Fredy Guarín con su problema de alcoholismo

El emotivo testimonio que Fredy Guarín dio a Los Informantes sobre su proceso de rehabilitación y lucha contra el alcoholismo ha sido un tema de conversación en las últimas semanas. Muchos aplauden la valentía del exfutbolista, cuyo proceso se ha convertido en un ejemplo para otros.

A sus 38 años, el exmediocampista, entre lágrimas, le confesó a la Nena Arrázola el momento en que supo que había tocado fondo con su adicción. “Fueron días pesados, me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado”, reveló.

Su talento en la cancha era innegable y su reconocimiento a nivel nacional e internacional iba en ascenso. Sin embargo, con la fama, el dinero y el éxito, también llegaron los excesos, las fiestas y el alcohol.

Después de un episodio crítico en su vida, en el que casi pierde la vida debido al alcohol, aceptó que necesitaba ayuda. La clave de su renacer fue contactar a Lily Rodríguez, quien fue su profesora en el colegio y hoy lo acompaña desde su clínica de rehabilitación.

Fredy Guarín junto a su profesora Lily Rodríguez, quien lo ha ayudado a su rehabilitación y es parte fundamental de su proceso. Los Informantes

¿Qué pasó con Fredy Guarín?

Cuando vistió la camiseta del Shanghai Shenhua en China, Fredy Guarín reveló que allí "sí supo lo que era el alcohol de verdad", pues afirmó que desde el primer momento en que llegó "me degeneré alcohólicamente".

A pesar de ser aclamado en el campo de juego, los problemas con el alcohol lo fueron alejando de su familia y del deporte.

En medio de la pandemia del COVID-19, tuvo que estar completamente solo en Brasil durante el confinamiento, por lo que el alcohol fue su única compañía. Reconoció que podía tomarse hasta 70 cervezas en una noche.

“Me abandoné por completo...Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme [por el balcón]. Había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó”, aseguró.

Regresó a Colombia y, mientras no trataba su condición, seguía jugando, esta vez para Millonarios. Un video publicado en redes sociales mostró el avanzado estado de su adicción, pues en él se le ve alterado, ebrio y peleando con algunos de sus familiares.

Tras ese suceso en su vida, decidió poner fin a ese problema y entrar a un centro de rehabilitación.

Fundación que ayudó a Fredy Guarín

La Fundación Caminando Hacia La Luz es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece servicios a la población en alto riesgo de consumo y otras adicciones. Más de 16 profesionales atienden a los pacientes según su condición, abarcando áreas como psicología, trabajo social, psiquiatría, medicina general y talleres.

Detrás de la fundación hay una historia de resiliencia, compromiso y amor. Su fundador, Elías José Salcedo Martínez, nació en Barranquilla. A los 13 años, se vio envuelto en el mundo de las drogas debido a diversos problemas que marcaron profundamente su vida.

Gracias al apoyo incondicional de su familia, especialmente de su madre, Nury Martínez, a los 18 años entró en un proceso de rehabilitación que, aunque no fue fácil, se convertiría en su bendición.

Su esposa, Lily Esperanza Rodríguez, quien es parte fundamental del proceso de recuperación de Fredy Guarín, también fue la persona que ayudó incansablemente a que Elías convirtiera su sueño en realidad.

“Él lleva 35 años rehabilitado. La idea surge de su proceso. En todos los programas serios hay algo que se llama plan y proyecto de vida. El anhelo de él era rehabilitarse y luego capacitarse para montar un centro o una institución y así poder ayudar a otros que padecen adicciones”, le contó Lily Rodríguez a Noticias Caracol.

Cuando Lily conoció a su esposo Elías, ella estaba terminando su último semestre de psicología. En ese momento, Elías tenía claro su proyecto de vida con la fundación, pero aún no lo había materializado. Tras unos 15 años trabajando con distintas fundaciones y asesorándose, pudo constituir ese tan anhelado deseo de ayudar a otros.

"Empezamos a consolidar este sueño. Me motivó el deseo de ayudar, de servir, mi formación profesional, lo que yo ya había aprendido y lo que quería ejercer como profesional", aseguró.

Desde entonces, la fundación busca apoyar y ayudar a personas que sufren diferentes tipos de adicciones. Según Lily Rodríguez, todo el proceso de rehabilitación va acompañado de “rendición, entrega, servicio y buena voluntad”.

No obstante, aseguró que materializar esta fundación fue todo un reto, ya que "no contábamos con los recursos a nivel social, había una mayor estigmatización hacia los adictos y los programas de tratamiento, y no había apoyo del Estado ni de entidades privadas. Era un desafío día a día".

La persistencia de esta pareja hizo posible la creación de un programa de tratamiento que, hasta hoy, ha logrado impactar a más de 8 mil familias a nivel nacional e internacional, según mencionó la psicóloga.

Así como fue el caso de Elías, se pretende que todos los pacientes tengan una "red de apoyo familiar", ya que es parte fundamental en el "acompañamiento" para que las personas logren encontrar un "nuevo estilo de vida". En el diálogo con Noticias Caracol, Lily Rodríguez enfatizó que: "Sin la familia, nada de esto sería posible".

¿Cómo es el proceso de rehabilitación de Fredy Guarín?

Todos los modelos de tratamiento están acompañados de diferentes actividades y talleres, en los cuales también se involucra a los familiares de los pacientes. Según la experta, en las terapias se abordan temas como la historia de vida, antecedentes psicológicos, relaciones interpersonales, resolución de conflictos, motivación para el cambio, prevención de recaídas, entre otros.

En el caso de Fredy Guarín, aseguró que el exfutbolista ha dispuesto su vida para lograr un cambio. “Logró obtener la conciencia de la enfermedad, logró hacer rendición, que es muy importante. Contó con el apoyo de sus familiares más cercanos y su red de apoyo. Además, trabaja diariamente una metodología que se llama ‘Un día a la vez’ y ‘Solo por hoy’”.

Actualmente, Fredy Guarín lleva 8 meses en sobriedad y sigue compartiendo en sus redes sociales sus nuevos hábitos de cambio y brindando detalles de su recuperación, con el fin de motivar a otros que pasan por lo mismo.